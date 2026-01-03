¿Cuánto petróleo tiene Venezuela? El dato que EE. UU. sigue de cerca

Fotografía de un mural en la sede de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el 14 de marzo de 2024, en Caracas (Venezuela). Imagen de referencia.
Foto: EFE - Rayner Peña R.
Bombardeos contra instalaciones militares, columnas de humo visibles en distintos puntos de la ciudad y el sobrevuelo de aviones y helicópteros a baja altura marcaron la madrugada de este sábado 3 de enero en Venezuela. El hecho, atribuido a una operación de Estados Unidos que, según confirmó el oficialismo venezolano, dejó la captura de Nicolás Maduro, volvió a situar bajo los reflectores internacionales la situación política y económica del país.
En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la autoría de la...
Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
