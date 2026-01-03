Logo El Espectador
¿Cuánto petróleo tiene Venezuela? El dato que EE. UU. sigue de cerca

La madrugada de este sábado marcó un punto de inflexión para Venezuela. Aunque el país vecino tiene las mayores reservas de petróleo del planeta, equivalentes a cerca del 17 % del total global, hoy produce y exporta crudo muy por debajo de los niveles que alcanzó en décadas anteriores. Donald Trump anunció que su gobierno planea tomar el control del sector petrolero venezolano.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
03 de enero de 2026 - 07:00 p. m.
Fotografía de un mural en la sede de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el 14 de marzo de 2024, en Caracas (Venezuela). Imagen de referencia.
Foto: EFE - Rayner Peña R.

Bombardeos contra instalaciones militares, columnas de humo visibles en distintos puntos de la ciudad y el sobrevuelo de aviones y helicópteros a baja altura marcaron la madrugada de este sábado 3 de enero en Venezuela. El hecho, atribuido a una operación de Estados Unidos que, según confirmó el oficialismo venezolano, dejó la captura de Nicolás Maduro, volvió a situar bajo los reflectores internacionales la situación política y económica del país.

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la autoría de la...

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
