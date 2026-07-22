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Los hutíes amenazan el último gran corredor del petróleo: estos serían los impactos

Arabia Saudí reconvirtió el Mar Rojo en su principal ruta de exportación de crudo, abriendo un corredor que hoy sostiene buena parte del suministro global ante la relativa parálisis del estrecho de Ormuz. Ahora, militantes hutíes amenazan con atacar ese paso. El barril Brent vuelve a acercarse a los USD 100.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
22 de julio de 2026 - 06:09 p. m.
FOTODELDÍA - Sana'a (Yemen), 18/07/2025.- Partidarios hutíes alzan armas durante una protesta contra Estados Unidos e Israel en Saná, Yemen, el 18 de julio de 2025.
FOTODELDÍA - Sana'a (Yemen), 18/07/2025.- Partidarios hutíes alzan armas durante una protesta contra Estados Unidos e Israel en Saná, Yemen, el 18 de julio de 2025.
Foto: EFE - YAHYA ARHAB

El martes 21 de julio, varios buques cargados de petróleo que navegaban hacia el sur del Mar Rojo dieron media vuelta y se fueron. Bastó una amenaza de ataque para que las embarcaciones, ya familiarizadas con el peligro que implica recorrer esas aguas desde que estalló la guerra en Oriente Medio, se retirasen.

Y es que militantes hutíes de Yemen, un grupo armado que lleva meses sembrando inestabilidad en esa zona, anunciaron que estaban listos para atacar el tráfico marítimo en el estrecho de Bab al-Mandab, el paso que conecta el Mar Rojo con...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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