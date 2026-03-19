El precio de la energía no da señales de ceder en medio de la guerra

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes que Reino Unido trabaja con sus aliados en un plan “viable” para reabrir el estrecho de Ormuz Foto: Archivo

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Los precios de la energía siguieron al alza este miércoles, en medio de una guerra en Oriente Medio que ya completa varias semanas y que ahora golpea con más fuerza a la infraestructura energética de la región. El crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subió más de 3 % tras la reapertura de la Bolsa Mercantil de Chicago y se ubicó en US$99,35 por barril.

El Brent, referencia internacional, también avanzó con fuerza y llegó a tocar máximos de hasta US$109,75 por barril.

El movimiento del mercado se produjo luego de que se conocieran ataques sobre instalaciones vinculadas al sector energético en Irán y de que Teherán advirtiera que activos en Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos pasan a ser “objetivos legítimos”.

A eso se sumó un nuevo golpe sobre Ras Laffan, en Catar, el mayor centro de distribución de gas del mundo, donde QatarEnergy reportó “daños considerables” tras el impacto de misiles iraníes.

Amenazas sobre activos energéticos

La tensión aumentó después de que Irán señalara que responderá a los ataques de Estados Unidos e Israel sobre su industria de exploración y producción. Entre los puntos golpeados está South Pars, un gigantesco yacimiento de gas compartido con Catar y clave para el abastecimiento interno iraní y para envíos a países vecinos como Irak y Turquía.

En respuesta, medios iraníes divulgaron una lista de instalaciones energéticas en Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos que, según Teherán, podrían ser atacadas. Entre ellas aparecen complejos como Ras Laffan y Mesaieed, en Catar; Samref y Jubail, en Arabia Saudita; y Al Hosn, en Emiratos Árabes Unidos. Varias de esas instalaciones comenzaron evacuaciones preventivas, según reportes citados en los cables.

Tensiones en el suministro

El repunte de los precios refleja el temor del mercado a que la guerra siga afectando el flujo global de energía. El conflicto ha golpeado una zona clave para la producción y el transporte de petróleo y gas, y también ha elevado la preocupación sobre el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de crudo.

A esto se suma el impacto sobre el gas natural. El referente europeo subió hasta 9,1 %, mientras crecen las dudas sobre el suministro regional. Turquía importa más de 10 % de su gas desde Irán, por lo que una reducción de esos flujos podría llevarla a buscar más cargamentos de gas natural licuado en el mercado spot. Irak, por su parte, informó que los flujos desde Irán se habían detenido.

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