El precio del combustible seguirá creciendo hasta estabilizar el FEPC: Minhacienda

Este viernes el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tuvo un diálogo con más de 200 inversionistas nacionales e internacionales. El encuentro, según lo descrito por el jefe de cartera, tuvo el propósito de propiciar un acercamiento con quien llevará las riendas de la macroeconomía nacional. El resultado de la reunión dejó el compromiso de volverse a encontrar con periodicidad, amén de fijar temas comunes a examinar, como lo que puede resultar de las reformas y el comportamiento del mercado de capitales.

Bonilla también atendió las preguntas en una rueda de prensa, en donde se abordaron temas diversos como la inflación, la regla fiscal, el precio de los combustibles, la exploración petrolera y una eventual adición presupuestal.

Parte de los mensajes que dio el ministro de Hacienda fue el reiterar que el precio de los combustibles seguirá aumentando hasta que se estabilice el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) que es el que ha servido para que el valor de la gasolina, entre otros productos, se mantengan asequibles.

Bonilla es consciente que esta decisión seguirá traduciéndose como un freno en medio de la lucha contra la inflación, sin embargo, considera que es la política más responsable que puede asumir el gobierno de Gustavo Petro en esta materia, pues también está acorde con el ejercicio de cumplir la regla fiscal (es decir, mitigar el endeudamiento colombiano).

“Lo que estamos haciendo es financiar el FEPC con un ajuste en los precios de la gasolina. Estamos estabilizando la economía. Lo que hoy gastamos como gobierno para subsidiar el combustible nos está cerrando las puertas para otra política. Los recursos son limitados y nos toca priorizar”, detalló el jefe de cartera.

Lo cierto es que en medio de un panorama donde hasta ahora la inflación dio una leve tregua ante su escalado crecimiento, el aumento de los combustibles amenaza con ponerle freno a esta tendencia, ya que más allá del peso que pueda tener en la movilidad de los hogares, hay que tener en cuenta que gran parte de los alimentos y demás bienes que dependen de la logística nacional podrían registrar variaciones.

No obstante, Bonilla fue enfático en que hasta que la inflación no comience a bajar no se ajustará el precio del diésel, cosa que podría suceder en junio o julio.

Continuando en la línea de la inflación, para el jefe de la cartera es probable que el país cierre el año con la tasa en un dígito, que probablemente sería del 9,5 %. Una reducción paulatina más marcada se comenzaría a dar durante el segundo semestre, pues los datos históricos en el país permiten llegar a esa conclusión.

Esto, a su vez, se traduce en otra noticia, y es que el Banco de la República por fin comenzaría a evaluar la posibilidad de ponerle un techo a las tasas y comenzar a, cuanto menos, estabilizarlas en los próximos meses. Eso no se conocería sino hasta junio, pues en mayo, según lo explicado por el ministro, el tema no será tocado en la junta del banco.

En su intervención, Bonilla dio a entender lo que sería una posibilidad de que en el país se autoricen nuevos contratos de exploración petrolera. Hay que recordar que esa puerta se había cerrado hace algunos meses, tras el anuncio que hizo en su momento la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

Antes de tomar cualquier decisión en este aspecto, según Bonilla, es importante conocer la información que tenga para entregar la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Se espera que en el transcurso del mes está entregue un informe sobre las reservas que tiene el país, así como el resultado de los que ha pasado con los más de 200 contratos de exploración que se encuentran vigentes.

No obstante, se muestra pesimista en esta materia, pues hace décadas que en Colombia no se registra un hallazgo importante en materia de pozos petroleros.

Finalmente, el ministro de Hacienda abordó dos items importantes. El primero es sobre el marco fiscal, pues la baja de los precios del petróleo está llevando a cuestionar lo que pueda suceder en el horizonte. Sin embargo, cree que esta pueda ser inferior a la que se registró el año pasado, que fue de 5,3 puntos porcentuales.

El segundo tiene que ver con el acceso a las tierras improductivas, proyecto que nació de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural cuando Cecilia López estuvo a cargo.

“Los estudios de capacidad dicen que de las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, aproximadamente 20 millones son de potencial agrícola y de eso solo estamos usando siete millones. El restante está en otros usos,. Es importante darle más tierra a la agricultura en Colombia. Tendríamos que modernizar la ganadería y usar mejor la tierra. La idea es construir país”, concluyó Bonilla, al mencionar que alcanzar esta meta es clave si se quiere que Colombia no solo consolide su seguridad alimentaria, sino que se convierta en una despensa para el mundo.

