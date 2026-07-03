El precio del dólar está sobre los COP 3.300: ¿por qué está tan bajito en Colombia?

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Durante esta semana de cuatro días hábiles, el dólar pasó de estar por encima de los COP 3.400 a los COP 3.335 para el cierre del viernes, aunque la tendencia a la baja lleva varios meses. la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.357,82 para el 3 de julio.

Se trata de los más bajos observados desde comienzos de 2020, lo que refleja una apreciación significativa del peso colombiano, más que una fortaleza exclusiva de la economía nacional.

Expertos y analistas explican qué ha llevado a que la tasa de cambio se desplomara en la semana y qué se puede esperar del comportamiento del billete verde.

Los factores internos en el comportamiento del dólar

Internamente la oferta y demanda de divisas en Colombia son aspectos están fortaleciendo el peso colombiano.

Luego de la elección presidencial, al país han llegado varios capitales que buscan la rentabilidad que les puede dar un Gobierno promercado, así como la reactivación de sectores económicos como el minero energético, expresa Diego Franco, jefe de Inversiones de Franco Capital Asset Managament.

Además, dice que los bonos TES han tenido un buen rendimiento esta semana y el Banco de la República ha subido las tasas de interés por lo que se vuelve atractiva la rentabilidad.

Los motores internacionales

De otro lado, “el dólar ha perdido fortaleza frente a numerosas monedas debido a las expectativas de menores tasas de interés por parte de la Reserva Federal haciendo menos atractiva la divisa favoreciendo las monedas como el peso que es una moneda de una de las economías emergentes”, explica Álvaro Humberto Ojeda, vicepresidente ejecutivo de Values AAA, Banca de Inversión en EE. UU. y Bogotá.

Y añade que cuando disminuye la percepción de riesgo internacional, los inversionistas buscan mayores rentabilidades en economías emergentes como Colombia.

En ello coincide Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management. Pues señala que un acuerdo de paz en Medio Oriente reduciría la demanda por activos refugio, moderaría las expectativas de inflación y disminuiría la probabilidad de que la Reserva Federal tenga que mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo, un escenario menos favorable para el dólar.

El juego del mercado

Ojeda resalta también que Colombia continúa ofreciendo rendimientos relativamente altos frente a economías desarrolladas, lo que mantiene atractivo el mercado colombiano para inversionistas internacionales. Ha habido inversión, un buen ingreso de divisas por las exportaciones, las remesas, algunos flujos del Gobierno y del sector privado, por lo que una mayor oferta de dólares reduce naturalmente su precio.

Aunque los precios del petróleo no son los mejores, permanecen en niveles que favorecen el ingreso de divisas para el país como una economía exportadora de esta materia prima.

El efecto macroeconómico

El vicepresidente ejecutivo de Values AAA sostiene que un dólar alrededor de COP 3.350 constituye una buena noticia para el control de la inflación y para el poder adquisitivo de consumidores e importadores.

Sin embargo, si esta apreciación del peso se prolonga durante mucho tiempo, podría afectar la competitividad exportadora y reducir el dinamismo de sectores generadores de divisas, por ello, el mercado suele considerar más saludable un tipo de cambio de equilibrio que preserve simultáneamente el poder de compra interno y la competitividad internacional, en palabras de Ojeda.

¿Qué esperar?

Franco estima que el dólar se estabilice entre los COP 3.300 Y 3.320, luego de ello reaccionará a las políticas reales que tome el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Una eventual reactivación de la exploración y explotación de hidrocarburos, junto con una reducción en la carga tributaria empresarial, contribuiría a recuperar la confianza de los inversionistas y favorecería el retorno de la inversión extranjera directa. De materializarse este escenario, el dólar podría mantenerse débil durante el segundo semestre”, finaliza Ballén.

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