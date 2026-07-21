El precio del petróleo repunta tras nuevos ataques por la guerra en Oriente Medio

Los mercados mundiales del petróleo pendientes de la OPEP. Foto: Agencia Bloomberg

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El Comando Central de Estados Unidos informó que atacó centros de mando militar, sitios de lanzamiento y sistemas de defensa aérea en Irán. A su vez, Irán atacó instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Jordania. La Marina británica reportó ataques contra dos embarcaciones en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

“Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará muchas veces por ello”, escribió el presidente Donald Trump en una publicación en redes sociales.

El estrecho de Ormuz sigue siendo el eje de la más reciente escalada del conflicto, luego de que Irán rechazara las exigencias de Estados Unidos de mantener el tránsito marítimo bajo el alto al fuego alcanzado el mes pasado.

Los mediadores intentan restablecer la tregua tras el colapso del acuerdo del 17 de junio. El petróleo ha subido cerca de un 20 % este mes. El lunes, los hutíes, respaldados por Irán, anunciaron que impondrían un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, poniendo en riesgo el flujo de millones de barriles que el reino exporta a través del mar Rojo.

La coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen afirmó que está tomando medidas para proteger los buques que navegan por el mar Rojo, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores saudita señaló que el reino adoptará todas las necesarias para proteger sus embarcaciones conforme al derecho internacional.

Una interrupción de los suministros a través del mar Rojo, la ruta utilizada actualmente por Arabia Saudita para la mayor parte de sus exportaciones de crudo, agravaría el impacto de la guerra sobre el comercio mundial de petróleo.

El crudo Brent cotizaba en USD 89,37 por barril a las 6:24 am en Nueva York, frente a los USD 72,92 registrados al cierre de junio.

Los precios minoristas de la gasolina en Estados Unidos volvieron a superar los USD 4 por galón, lo que podría perjudicar a Trump y al Partido Republicano antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, afirmó que “las ideas de algunos mediadores han sido transmitidas” a Teherán, sin ofrecer más detalles. Irán también informó que su ministro del Interior, Eskandar Momeni, viajaría el lunes a Pakistán.

Pakistán y Catar, los principales mediadores del conflicto, consideran que un regreso a las posiciones que mantenían Estados Unidos e Irán antes del 9 de julio sería el primer paso, según la agencia semioficial iraní Students’ News Agency. La última ronda de enfrentamientos por el control del estrecho de Ormuz comenzó ese día.

Consultado sobre un reporte de Reuters según el cual los mediadores propusieron un alto al fuego de 10 días, un funcionario estadounidense dijo que Trump está concentrado en castigar a Irán por los ataques contra embarcaciones en el estrecho. Añadió que los bombardeos continuarán hasta que el presidente decida otro curso de acción, aunque los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra siguen en marcha.

Teherán, que insiste en que tiene derecho a gestionar el tránsito por el estrecho, ha atacado bases estadounidenses en Kuwait, Jordania, Baréin e Irak.

El ejército de Estados Unidos anunció la muerte de tres militares en el norte de Irak y Jordania desde el viernes, mientras otro permanece desaparecido.

Irán sostiene que los ataques estadounidenses han alcanzado puentes, causaron la muerte de más de 50 personas y dejaron más de 500 heridos desde que comenzó la más reciente escalada.

Es poco probable que se produzca un avance hasta que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo sobre la navegación en el estrecho de Ormuz. El volumen del tráfico marítimo ha disminuido y el número de embarcaciones que atraviesan el paso es actualmente similar al registrado durante el punto más álgido del conflicto en marzo y principios de abril.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su país no abandonará la vía diplomática, pero tampoco aceptará volver a la mesa de negociaciones mientras continúe bajo ataque militar.

“Las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico tuvieron consecuencias globales y nos convirtieron en un actor global”, dijo en una entrevista publicada en su canal de Telegram, subrayando que Teherán considera el control del estrecho como una fuente de influencia frente a Estados Unidos y un elemento vital para su seguridad.

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