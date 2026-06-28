El recaudo tributario subió en mayo: ¿cuáles son los impuestos que más aportan?

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El recaudo de impuestos es esencial para financian el gasto público, la inversión social y el funcionamiento del Estado. Por eso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reporta cómo avanza este proceso en el país.

Para este año, la entidad recaudó COP 139,26 billones en impuestos entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con el balance de recaudo tributario que realiza. Esta cifra representa un crecimiento del 9 %, frente al mismo periodo de 2025.

Solo en mayo, la DIAN reunió COP 35,17 billones. Así fue la distribución de los gravámenes que más aportaron al recaudo:

Ventas (31 %)

Retención de renta (26,9 %)

Renta (16,5 %)

Aduanas (11,9 %)

Otros (13,7 %)

En el mes de mayo de 2026 las acciones implementadas por las dependencias misionales de la DIAN permitieron alcanzar un recaudo de COP 32,05 billones.

“En este resultado, las estrategias del recaudo por recuperación de cartera aportaron COP 13.30 billones, que corresponde al 41,5 %; entre tanto, las acciones de facilitación y control de la entidad aportaron COP 18.75 billones, que representan el 58,5 %”, asegura la entidad.

Respecto al recaudo acumulado del año:

La principal fuente de ingresos fue la retención de renta con COP 50,25 billones, equivalentes a 36,1 % del total.

Después se ubicó el Impuesto sobre las Ventas (IVA), con un recaudo de COP 35,72 billones, que representó el 25,6 % del total.

Los tributos aduaneros sumaron COP 19,89 billones, con una participación de 14,3 % sobre el recaudo.

En el cuarto lugar está el impuesto sobre la renta aportó COP 13,45 billones, equivalente a 9,7 % del total.

El grupo de otros impuestos contribuyó con COP 19,96 billones, lo que representa el 14,3 % del recaudo.

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