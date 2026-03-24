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El SOS del comercio en la frontera: así golpea la crisis con Ecuador

Un paro completa 16 días en Rumichaca, el principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador. Comerciantes, transportadores y agencias de aduana protestan por los aranceles y restricciones comerciales binacionales, medidas que ya golpean la actividad económica de la frontera y alimentan el temor de que el contrabando gane más espacio.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
24 de marzo de 2026 - 02:00 a. m.
Personas caminan durante una protesta (el pasado lunes 9 de marzo) en el puente internacional de Rumichaca, en la ciudad de Ipiales. Dicho puente es el principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador.
Personas caminan durante una protesta (el pasado lunes 9 de marzo) en el puente internacional de Rumichaca, en la ciudad de Ipiales. Dicho puente es el principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador.
Foto: EFE - Xavier Montalvo

Durante años, el cruce de mercancías por el puente de Rumichaca hacia Ecuador hizo parte de una normalidad económica que en Ipiales, Nariño, casi nadie necesitaba explicar. El vecino país estaba ahí; a pocos kilómetros de distancia, dispuesto a comprar y vender, incorporado a la vida comercial de la frontera.

Pero esa relación empezó a tensionarse el pasado 21 de enero, con la llamada “tasa de seguridad” (un arancel, en términos simples) impuesta por el gobierno de Daniel Noboa, y con las sucesivas medidas recíprocas que anunció después el...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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