El paseo millonario que encarece y deteriora los alimentos: ¿cómo solucionarlo?

El transporte y la logística son dos de los puntos críticos y más vulnerables de la cadena que permite que un alimento vaya del campo a su mesa. También es uno de los engranajes que más encarece el precio de cara al consumidor y que más le resta ganancias al productor. ¿Cómo se ve este panorama y qué se puede hacer para mejorarlo?

María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
25 de agosto de 2025 - 12:00 a. m.
El problema son los recorridos largos que deben hacer los productos desde que salen de la finca hasta que llegan al consumidor.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Los alimentos son turistas en el país: salen de una región, recorren mil kilómetros para llegar a su destino y, en casos extremos, regresan a su origen. Una paradoja de la logística. Así luce la ineficiencia de la cadena de comercialización de la comida para João Marcelo Intini, oficial para sistemas alimentarios en América Latina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés).

Son kilómetros y kilómetros los que deben recorrer para ser preparados en la cocina de una casa o...

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
