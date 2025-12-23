Las justificaciones de la emergencia económica de Petro: ¿alcanza el pelo para la moña?

Germán Ávila, ministro de Hacienda, en el debate sobre la reforma tributaria en las comisiones económicas del Congreso. Foto: Óscar Pérez

Colombia está en emergencia económica. Después de semanas de especulaciones y anuncios, en la noche del 22 de diciembre, el gobierno de Gustavo Petro publicó el decreto en el que se declaró el estado de excepción. Ahora, el país está a la espera de los nuevos impuestos.

Para justificar la emergencia, esta administración expuso ocho hechos económicos que incluyen el hundimiento en el Congreso de la ley de financiamiento (que en la práctica es una reforma tributaria por COP 16,3 billones); la orden de la Corte Constitucional de equiparar en 95...