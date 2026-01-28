Lo que está en juego con el estudio de la suspensión de la emergencia económica

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

La Corte Constitucional debe decidir en estos días el futuro más inmediato de la emergencia económica, invocando de cierta forma el espíritu de Wilfrido Vargas cuando canta en “El hombre divertido”: “¿Seguimos?, ¿paramos?”.

El alto tribunal debe decidir si respalda la ponencia del magistrado Carlos Camargo, quien propuso una suspensión provisional de la emergencia, a modo de media cautelar, mientras se define de fondo si la declaratoria del estado de excepción es constitucional o no.

Aquí vale aclarar que los estados de excepción, y las medidas...