Economía
Macroeconomía
¿Por qué el Gobierno decretará una emergencia económica y con qué nuevos impuestos vendría?

El hueco de COP 16,3 billones en el Presupuesto General de 2026, que dejó el hundimiento de la ley de financiamiento, se cubriría con nuevos tributos que entrarían por decreto, bajo el amparo de un estado de excepción. Le contamos qué se sabe hasta el momento.

Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
19 de diciembre de 2025 - 11:01 p. m.
Foto: Getty Images/iStockphoto - johan10

En “La guía del autoestopista galáctico”, la novela de culto de Douglas Adams, el autor nos cuenta de un mundo interestelar en el que La Guía, la fuente de conocimiento más popular sobre la galaxia (algo así como la Wikipedia de ese universo), lleva en la portada un letrero grande que dice “No entre en pánico”. Para este punto de la historia, uno de los próximos decretos que firmaría el presidente Gustavo Petro bien podría llevar estas mismas palabras, en mayúscula sostenida, en la parte de arriba de la página. Y ojalá en amarillo o rojo, con...

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Carlosé Mejía(19865)Hace 9 minutos
Todo se podría resolver con AUSTERIDAD.
Michael Myers(apgw0)Hace 24 minutos
Del senador valiente queda un borracho patético sin honor y sin pantalones. Sus babosas corren a cubrirlo, lo que hace mucho más grotesca la situación. La cleptocracia petrista supera x9 al gobierno de duque. No es mas, gracias a Carrillo que no ha dejado que don armando y betti se roben el fondo de adaptación.
  • micorriza(d243q)Hace 11 minutos
    Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?
Edgar Trujillo(22146)Hace 39 minutos
Mas impuestos para que las ratas del congreso y todos los politicos se roben el dinero. Deberia de haber un paro entre todos las personas que pagan sus impuestos. Hasta que el estado no cree leyes de transparencia de inversiones y de contratos. RATAS. RATAS. RATAS. RATAS
Jorge López(60581)Hace 45 minutos
Qué dictadura !
Jorge López(60581)Hace 46 minutos
Petro quebrando el país, y Verónica de rumba por Europa!
