¿Por qué el Gobierno decretará una emergencia económica y con qué nuevos impuestos vendría?

En “La guía del autoestopista galáctico”, la novela de culto de Douglas Adams, el autor nos cuenta de un mundo interestelar en el que La Guía, la fuente de conocimiento más popular sobre la galaxia (algo así como la Wikipedia de ese universo), lleva en la portada un letrero grande que dice “No entre en pánico”. Para este punto de la historia, uno de los próximos decretos que firmaría el presidente Gustavo Petro bien podría llevar estas mismas palabras, en mayúscula sostenida, en la parte de arriba de la página. Y ojalá en amarillo o rojo, con...