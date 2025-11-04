Logo El Espectador
En medio de gritos de sobreoferta, ¿qué papel juega Rusia en el mercado petrolero?

La Agencia Internacional de Energía prevé una sobreoferta global de crudo que podría acercarse a 4 millones de barriles diarios en 2026, porque la demanda crecería poco frente a la oferta. Por su parte, Rusia (que aún aporta cerca del 10 % de la producción mundial) sostiene que el consumo global crece a un ritmo de un millón de barriles más por año y que su petróleo sigue siendo necesario para la estabilidad del mercado.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
04 de noviembre de 2025 - 06:31 p. m.
Operaciones de Gazprom en el distrito de Lensk de la República de Sakha, en Rusia. Imagen de referencia.
Operaciones de Gazprom en el distrito de Lensk de la República de Sakha, en Rusia. Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Andrey Rudakov

El precio internacional del petróleo sigue retrocediendo. Por estos días, el Brent se negocia alrededor de los US 64 por barril y el WTI cerca de US 60, y ambas referencias se encaminan a cerrar su tercer mes consecutivo a la baja, la racha más prolongada desde el tercer trimestre de 2024.

En medio de este comportamiento bajista del crudo, gana fuerza una lectura: el mercado empieza a anticipar un exceso de oferta de petróleo a escala global. Pero esta es una idea que no convence a todos los productores del llamado “oro negro”.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
