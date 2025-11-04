En medio de gritos de sobreoferta, ¿qué papel juega Rusia en el mercado petrolero?

Operaciones de Gazprom en el distrito de Lensk de la República de Sakha, en Rusia. Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Andrey Rudakov
El precio internacional del petróleo sigue retrocediendo. Por estos días, el Brent se negocia alrededor de los US 64 por barril y el WTI cerca de US 60, y ambas referencias se encaminan a cerrar su tercer mes consecutivo a la baja, la racha más prolongada desde el tercer trimestre de 2024.
En medio de este comportamiento bajista del crudo, gana fuerza una lectura: el mercado empieza a anticipar un exceso de oferta de petróleo a escala global. Pero esta es una idea que no convence a todos los productores del llamado “oro negro”.
La...
Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación