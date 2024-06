Entre 2016 y 2022 se perdieron $21,28 billones por corrupción en Colombia

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - ratpack223

De acuerdo con un análisis hecho por el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana y Transparencia por Colombia, entre 2016 y 2022 se registraron 1.243 hechos de corrupción en Colombia, que hicieron que se perdieran más de $21 billones.

Además del análisis, durante el evento de este miércoles también fue presentada una herramienta interactiva en la que se puede examinar, en detalle, cómo ha operado la corrupción en Colombia durante el periodo mencionado.

“Este no es un problema coyuntural: es estructural, tiene patrones que se vienen reproduciendo desde hace mucho tiempo y que no han cambiado con un nuevo gobierno. Y si la sociedad civil y los actores públicos no somos más activos en la lucha contra la corrupción, van a seguir reproduciéndose”, aseguró Oliver Pardo, director del Observatorio durante la presentación del informe.

Y añadió: “Es un problema muy urgente, en particular por la delicada situación de las finanzas públicas, que se agrava por la desaceleración económica y por la caída del recaudo”.

¿Cómo se ve la corrupción en Colombia?

De acuerdo con el informe, durante 2016 y 2022 en los hechos de corrupción analizados se pusieron en juego casi $140 billones, de los cuales se perdieron los $21,28 mencionados, así como se recuperaron poco más de $9 billones.

La corrupción afectó, principalmente, a los renglones de defensa, judicial y educación. El documento asegura que “los sectores más afectados por la corrupción coinciden con los sectores básicos para la consolidación del estado y para el desarrollo económico y social”.

Entre los hechos analizados, el Gobierno Nacional fue el segmento de la vida pública en Colombia en donde más se concentraron los hechos de corrupción en el país, seguido por las alcaldías y las gobernaciones.

Las entidades de la fuerza pública fueron las que más concentraron hechos de corrupción en el Gobierno Nacional, según el análisis.

Ahora bien, en términos más humanos, la corrupción también implica impactos sobre personas y comunidades enteras. Suele ser vista como un fenómeno casi que abstracto, con un particular énfasis en pérdidas económicas, pero lo cierto es que detrás de los recursos que no llegan o no se ejecutan hay proyectos que, en papel, iban a impactar a un número nada despreciable de ciudadanos.

El análisis del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana y Transparencia por Colombia identificó que, entre 2016 y 2022, 14,5 millones de personas se vieron afectadas directamente por la corrupción.

No sólo es grave el número, sino ya en la minucia el panorama es aún más preocupante si se tiene en cuenta que en casi una cuarta parte de los casos en los que se identificó un grupo poblacional específico (24,65 %, para ser exactos), la niñez fue el renglón más afectado por la corrupción.

