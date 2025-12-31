Entre cifras históricas y retos: así les fue a los principales exportadores del agro en 2025

Más del 95 % de las flores de corte se exportan a más de 100 países. Foto: María Camila Ramírez Cañón

Este año estuvo marcado por los retos en el entorno geopolítico, especialmente para aquellos sectores que se dedican a las exportaciones. Uno de los hechos que trajo más cambios fueron los aranceles que impuso la administración del presidente estadounidense Donald Trump a todos los países.

Aunque Colombia tuvo una sobretasa del 10 %, para este cierre de año, redujo su impacto para el sector del agro, ya que muchos productos consiguieron ser eximidos de tal requisito.

Además, hasta ahora los datos de crecimiento muestran un sector que se...