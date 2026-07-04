Esta es la agenda económica que va delineando De la Espriella: qué decisiones vienen

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha comenzado a mover sus fichas en el tablero económico, uno de los centros de gravitación de la nueva administración nacional.

Esto en medio de las tensiones que han emergido en el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro, un proceso que, aunque importante, se suele hacer un poco de oficio, pero que en esta ocasión va capturando los quiebres que dejaron los resultados electorales en el panorama político del país.

La agenda del nuevo Gobierno en materia económica gira en torno a...