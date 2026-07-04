Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Esta es la agenda económica que va delineando De la Espriella: qué decisiones vienen

Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha ido poniendo sus primeras fichas en términos de qué haría en el terreno de los impuestos y los gastos. Así se va cocinando una nueva reforma tributaria.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
04 de julio de 2026 - 07:33 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha comenzado a mover sus fichas en el tablero económico, uno de los centros de gravitación de la nueva administración nacional.

Esto en medio de las tensiones que han emergido en el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro, un proceso que, aunque importante, se suele hacer un poco de oficio, pero que en esta ocasión va capturando los quiebres que dejaron los resultados electorales en el panorama político del país.

La agenda del nuevo Gobierno en materia económica gira en torno a...

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Gobierno

Macroeconomía

Impuesto

Deuda

PremiumEE

reforma tributaria

Impuestos en Colombia

Déficit fiscal

 

Rafael Dario Cardona Montoya(c8q6w)Hace 49 minutos
Ahora si les parece bien gravar las pensiones. Y cuándo los megaricos van a pagar más impuestos ?
Tocayo50(5582)Hace 1 hora
¿Y para cuando la ley que obligaría a tributar a las iglesias? Ahí se mueven ríos de dinero y el algunos casos las tales "congregaciones" son solo de garaje pero vaya a ver el dinerillo que les entra...
Gurula(64121)Hace 1 hora
tuvieron los tigresillos sus momentos gloriosos ahora vienen los dolorosos cuando les tocan el bolsillo!
juan valderrama(5824)Hace 1 hora
Es claro que las élites económicas, con sus mandaderos de las políticas, harán hasta lo imposible, y lo más probable lograrán, por evitar que les supriman los beneficios, las exenciones y demás gabelas o que las pongan a tributar más, cual sería lo justo y progresivo. A lo que se suman el perfil y lo que en campaña decía el abogado de narcos, cuyos procesos han desaparecido, años ha, de la Fiscalía: bajarle impuestos a lo que más tienen.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.