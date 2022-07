Estas fueron las tres ciudades con más informalidad laboral entre marzo y mayo

Las mujeres perdieron empleos informales durante marzo y mayo de 2022, de acuerdo con el DANE. / Agencia EFE Foto: Agencia EFE

La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 43,5 % para el trimestre entre marzo y mayo de 2022, lo que significó una disminución de 3,1 puntos porcentuales, respecto al mismo período de 2021 cuando llegó a 46,6 %, según reveló el DANE en su encuesta de “Empleo informal y seguridad social”.

De acuerdo con la entidad, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas la población ocupada en empleos informales entre marzo y mayo de 2022 fue del 44,7 %, lo que representó una disminución de 3,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año pasado (47,8 %).

Entre marzo y mayo de 2022 en las trece ciudades y áreas metropolitanas, los hombres ocupados en empleos informales fue de 43,5 %, es decir, se presentó una disminución de 3,9 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2021 (47,4%). Para las mujeres fue de 43,5 %, lo que mostró una reducción de 2,0 puntos porcentuales (45,5 % en 2021).

De las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad en dicho período fueron: Sincelejo (66,1 %), Cúcuta A.M. (65,2 %) y Valledupar (63 %). Mientras que Bogotá D.C. (34,3 %), Manizales A.M. (39,1 %) y Medellín A.M. (41,4 %) fueron las ciudades con menor informalidad.

En cuanto a la población afiliada al sistema de seguridad social, el 93,3 % de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas entre marzo y mayo reportaron estar afiliados a seguridad social en salud, lo que representó un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (92,1 %), según indicó el DANE. En cuanto a pensiones, la proporción de ocupados cotizantes fue de 56,4 %.

Por otro lado, el 62,6 % del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como aportante; el 8,9 % al régimen contributivo o especial como beneficiario, lo cual representó un aumento de 1.2 puntos porcentuales respecto a 2021 (7,7 %); y, el 21,6 % de los ocupados pertenecía al régimen subsidiado.

