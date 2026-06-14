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Dulce conquista: así se abren paso las frutas exóticas de Colombia en el mundo

Colombia tiene 433 frutas nativas, suficientes para probar una diferente cada día durante más de un año. Pero en los mercados internacionales el país apenas asoma con un puñado de ellas. Entre la riqueza del campo y la vitrina global hay un camino largo, lleno de exigencias de trazabilidad y frutas que pesan más de lo que piden los compradores.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
14 de junio de 2026 - 04:00 p. m.
Puesto de frutas en Cartagena, Colombia. Imagen de referencia.
Puesto de frutas en Cartagena, Colombia. Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - vale_t

Si quisiera, un colombiano podría probar más de una fruta nativa distinta todos los días durante un año sin repetir y le faltarían días para acabar con el inventario: en el país se dan 433 de estos productos, de un total nacional de 2.500, que incluye a las que no son originarias. Esta es solo una muestra de la riqueza y posibilidades que ofrece el campo colombiano gracias a su diversidad.

El país es uno de los principales centros de diversidad de frutas en el planeta por cuenta de su ubicación tropical, la presencia de tres cordilleras...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
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