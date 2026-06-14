Dulce conquista: así se abren paso las frutas exóticas de Colombia en el mundo

Puesto de frutas en Cartagena, Colombia. Imagen de referencia. Foto: Getty Images - vale_t

Si quisiera, un colombiano podría probar más de una fruta nativa distinta todos los días durante un año sin repetir y le faltarían días para acabar con el inventario: en el país se dan 433 de estos productos, de un total nacional de 2.500, que incluye a las que no son originarias. Esta es solo una muestra de la riqueza y posibilidades que ofrece el campo colombiano gracias a su diversidad.

El país es uno de los principales centros de diversidad de frutas en el planeta por cuenta de su ubicación tropical, la presencia de tres cordilleras...