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Este es el impacto de la guerra en Oriente Medio en la producción de alimentos en Colombia

El incremento del petróleo y los fertilizantes ya se siente en el agro colombiano. Le contamos cuál es el panorama y el alcance que puede tener este conflicto en el sistema agroalimentario.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
25 de marzo de 2026 - 06:15 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: Getty Images - Fredy Builes

Faltan pocos días para que se cumpla un mes de la guerra en Oriente Medio, que inició con el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Para este punto, el tema puede verse como un problema lejano, del otro lado del mundo y que tiene poca relación con Colombia. Pero son varias las áreas en las que se ve afectado el país, uno de los puntos más sensibles es también el más cotidiano: los alimentos.

Si bien la mayor parte de la dieta de los colombianos es producida localmente, los insumos agropecuarios son un elemento esencial que depende casi por...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
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