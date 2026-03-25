Este es el impacto de la guerra en Oriente Medio en la producción de alimentos en Colombia

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Fredy Builes

Faltan pocos días para que se cumpla un mes de la guerra en Oriente Medio, que inició con el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Para este punto, el tema puede verse como un problema lejano, del otro lado del mundo y que tiene poca relación con Colombia. Pero son varias las áreas en las que se ve afectado el país, uno de los puntos más sensibles es también el más cotidiano: los alimentos.

Si bien la mayor parte de la dieta de los colombianos es producida localmente, los insumos agropecuarios son un elemento esencial que depende casi por...