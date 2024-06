Este sería el impacto económico de suspender las exportaciones de carbón a Israel

De los principales productos que Colombia exporta a Israel son la hulla y briquetas. Foto: Asociación Colombiana de Minería

El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia busca suspender las exportaciones de carbón a Israel. El mandatario dio a conocer el borrador de una resolución del Ministerio de Comercio en el que se toma esa decisión.

Dicho documento se encuentra publicado para comentarios, que se podrán enviar desde el 11 hasta el 17 de junio de 2024.

Dentro de los principales productos que el país exporta a Israel se encuentran la hulla y briquetas. La primera es un tipo de carbón mineral utilizado como fuente de energía, mientras que las segundas son bloques compactos de carbón que se utilizan como combustible en diversas aplicaciones. Ambas participan con más del 90 % del total colombiano exportado a Israel.

“Dicho bien, es usado como suministro energético y recurso estratégico para la fabricación de armas, la movilización de tropas, la fabricación de provisiones para operaciones de uso militar”, justifica el borrador.

El borrador de resolución, en su artículo cuatro, establece que la prohibición estará vigente hasta que “se cumplan a cabalidad las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en el Proceso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica c. Israel)”.

Las implicaciones económicas de la medida

En 2023, Colombia exportó US$447 millones en carbón a Israel, lo cual representó una caída de 57% frente a 2022, año en el que se superó la barrera de los US$1.000 millones, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Así se han comportado las exportaciones a este destino en los últimos 10 años:

De igual manera, entre enero y abril de 2024, las ventas de carbón a Israel fueron de US$88 millones, un 62,3 % menos que en el mismo periodo de 2023.

Desde la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) expresan que, más allá del aspecto diplomático, las relaciones comerciales con Israel podrían entrar en una fase de turbulencia por el proyecto de decreto.

De otro lado, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, sostiene que la crisis fiscal que enfrenta el país impide eliminar cualquier fuente de ingresos vital que se necesita con urgencia. Israel es el octavo destino de las exportaciones de carbón de Colombia, según datos del DANE.

Según TradeMap, Israel importó cerca de US$107.000 millones, de los cuales casi US$2.000 millones correspondieron a carbón.

Así lucen las importaciones desde ese país en los últimos 10 años:

Otro de los hechos que ha llamado la atención en la relación comercial con Israel, para Analdex, es que las compras realizadas por el sector Defensa de Colombia a Israel cayeron 84,8 % al comparar 2023 con 2022. Esto, al pasar de US$63,8 millones en 2022 a US$9,7 millones en 2023.

Los argumentos en contra de la suspensión

“El proyecto es violatorio de la Constitución Política y el Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual estaría cruzando estas líneas rojas” indica Javier Díaz Molina, presidente de Analdex. Y añade que la medida “no se ajusta al mandato constitucional ni se fundamenta en una razón de política comercial”.

Para el dirigente gremial es todo lo contrario, pues es una decisión es “de carácter moral que no está contemplada en la legislación colombiana para asuntos de aduanas y comercio exterior. El proyecto no se ajusta a lo previsto en la norma y, además, dicha disposición solo aplicaría en el caso de las importaciones más no se encuentra prevista para el campo de las exportaciones. Igualmente, esto es violatorio del TLC que se tiene suscrito entre ambos países, que cumple cuatro años de su entrada en vigencia, el próximo 11 de agosto”.

A su turno, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) insiste en que la decisión implicaría el incumplimiento del TLC y que ese tipo de medidas debe sopesar las implicaciones económicas y sociales para el país y las regiones. Aunque, “excepcionalmente, se permiten restricciones temporales únicamente sobre bienes esenciales, bajo circunstancias críticas y específicas que deben estar suficientemente comprobadas, por ejemplo, una escasez aguda de alimentos”.

Respecto a las regalías, Lacouture destaca que las menores exportaciones de carbón afectarán directamente los dineros destinados a departamentos con altas necesidades sociales, como La Guajira y Cesa.

“Esta medida incrementa la incertidumbre jurídica sobre el cumplimiento de acuerdos comerciales vigentes, lo que podría minar la confianza inversionista en el país. Es fundamental que Mincomercioco revise esta iniciativa, ya que podría enviar señales equivocadas a los mercados internacionales y afectar negativamente la economía nacional”, finaliza la presidenta AmCham Colombia.

