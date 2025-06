Esto ocurrió en el segundo día de negociaciones comerciales EE. UU.-China

Así va la segunda jornada de negociación entre China y Estados Unidos. Foto: Pixabay - Pixabay

Este martes, 10 de junio, continuó la jornada de negociaciones que sostienen el gobierno chino y el gobierno estadounidense con miras a relajar algunas restricciones comerciales y evaluar un acuerdo que pueda darle un cierre la guerra arancelaria que viene sucediendo desde hace un tiempo entre los dos países.

La jornada fue calificada como positiva por las partes, lo que indica un progreso para reducir tensiones entre las dos economías más grandes del mundo.

Por su parte, los mercados financieros se encuentran con la incertidumbre hasta el cuello, pues el aún incierto resultado de estas negociaciones determinará factores fundamentales para la economía global, entre los más importantes: las exportaciones tecnológicas e industriales.

Los miembros de las delegaciones de Estados Unidos y China regresaron a Lancaster House, una mansión cerca del Palacio de Buckingham que sirve como lugar de reunión, justo después de las 8 p.m. hora local y reanudaron las conversaciones, que comenzaron alrededor de las 10:40 a.m.

Por su parte, según información brindada por Bloomberg, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, manifestó la intención de Estados Unidos de terminar prontamente la negociación habiendo llegado a un acuerdo, “creo que estamos trabajando en todo tipo de cuestiones comerciales y creo que las conversaciones van muy, muy bien” afirmó Lutnick, quien agregó que, de ser necesario, las conversaciones se extenderían hasta el día de mañana, pero que se espera poder llegar a un acuerdo el día de hoy por la noche.

Después de estas declaraciones, las acciones estadounidenses subieron a máximos.

En cuanto a los mandatarios se refiere, Donald Trump, se manifestó sobre el tema después del cierre de la primera jornada de conversaciones: “estoy recibiendo buenos informes. Todo va bien. Pero China no es fácil”.

A su turno, el presidente chino, Xi Jinping, afirmó: “debemos fortalecer la cooperación bilateral y la coordinación multilateral, salvaguardar conjuntamente el multilateralismo y el libre comercio, y garantizar la estabilidad y la fluidez de las cadenas industriales y de suministro globales y regionales”.

El tema clave de esta semana es el restablecimiento de los términos de un acuerdo alcanzado en Ginebra el mes pasado, en el que Estados Unidos entendió que China permitiría que más envíos de tierras raras llegaran a los clientes estadounidenses. La administración Trump acusó a Pekín de actuar con demasiada lentitud, lo que amenazaba con escasez en los sectores manufactureros nacionales.

A cambio, la administración Trump está preparada para eliminar una reciente serie de medidas dirigidas al software de diseño de chips, piezas de motores a reacción, productos químicos y materiales nucleares.

En este segundo capítulo de las negociaciones, la delegación china está liderada por el viceprimer ministro He Lifeng, mientras que la estadounidense está compuesta, además de Lutnick, por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial de la Casa Blanca (USTR), Jamieson Greer.

Puntos en desacuerdo

Las tierras raras de China han sido una constante fuente de discordia entre ambos países, por lo que se han convertido en un punto fundamental en las negociaciones. Estados Unidos espera que se restablezca el ritmo de las exportaciones de estos metales estratégicos, que se ha ralentizado desde que Trump lanzó su guerra comercial a comienzos de abril. Según información proporcionada por AFP, “en Ginebra, aceptamos reducir nuestros aranceles y que ellos permitan la exportación de imanes y tierras raras que necesitamos”, destacó Kevin Hassett, principal asesor económico de Trump, en CNBC.

Aunque China ha permitido estas exportaciones, se han producido “a un ritmo mucho menor del considerado óptimo por las empresas”, según Hassett. Estas materias primas chinas son cruciales para la producción de las baterías de vehículos eléctricos, turbinas eólicas o incluso sistemas de defensa (misiles, radares, satélites).

Por su parte, China quiere que Estados Unidos reconsidere varios controles a la exportación sobre sus productos. Sin embargo, al ser hacerle la pregunta al mandatario estadounidense, este respondió sin mucha determinación hacia la toma de esta decisión.

Puntos de encuentro

Según información brindada por la agencia AFP, las predicciones sobre estas negociaciones son positivas desde el hecho mismo de haberse concretado. Ipek Ozkardeskaya, analista del banco Swissquote afirma que los mercados se tranquilizaron el lunes por “rumores” según los cuales “Estados Unidos podría estar dispuesto a hacer concesiones”. “Los inversores están dispuestos a aferrarse a cualquier noticia positiva relacionada con el comercio”, señala por su parte Kathleen Brooks, directora de investigación en XTB.

Además, el gobierno chino ha iniciado conversaciones con otros socios para formar un frente común a Estados Unidos, mientras simultáneamente trabaja en la normalización de las relaciones con Washington.

¿Cómo está el petróleo en medio de la negociación?

Los precios del petróleo cayeron el martes ante la cautela de los operadores en el segundo día del nuevo ciclo de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en agosto perdió un 0,25 %, a $66,87. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en julio bajó un 0,48 %, a $64,98.

“Muchos inversores están esperando” el resultado de estas discusiones, señaló a la AFP Mark Waggoner, de Excel Futures.

Washington y Pekín son los dos mayores consumidores de petróleo del mundo, lo que hace que el precio del crudo sea particularmente sensible a la situación económica de estos países. Waggoner advirtió, sin embargo, que el crudo podría ya estar en “un punto alto” tras haber regresado a niveles no vistos desde abril, e incluso las noticias relacionadas con la demanda podrían no ser suficientes para impulsar los precios al alza.

