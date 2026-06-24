Las proyecciones económicas para Colombia al cierre de 2026

Para septiembre, Fedesarrollo estima una tasa de intervención del Emisor en 12 % y estima que el año cerrará en ese mismo nivel. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - santima.studio

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La Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), publicada este miércoles 24 de junio, recoge las expectativas de analistas del mercado financiero sobre las principales variables de la economía colombiana para lo que resta de 2026. Estas son las proyecciones más relevantes.

Crecimiento económico

Los analistas encuestados por Fedesarrollo y la bvc proyectan un crecimiento económico de 2,4 % para 2026, una décima por encima del 2,3 % estimado en la edición anterior.

Para el segundo y tercer trimestre del año, la expectativa se ubica en 2,3 % en ambos casos. Para 2027, la mediana de las proyecciones se sitúa en 2,3 %, en un rango entre 2,1 % y 2,7 %.

Tasa del Banrep: se esperan más alzas

En mayo, la Junta Directiva del Banco de la República mantuvo inalterada su tasa de intervención en 11,25 %. La siguiente reunión decisoria será el 30 de junio, es decir, en menos de una semana. Para ese mes, los analistas consultados por Fedesarrollo esperan que la tasa suba a 11,75 %.

Para septiembre, la encuesta anticipa una tasa de intervención del Emisor en 12 % y estima que el año cerrará en ese mismo nivel, por debajo del 12,25 % que esperaban los analistas consultados por Fedesarrollo en la encuesta anterior.

Inflación, por fuera de la meta en 2026

En mayo, la inflación anual se ubicó en 5,84 %, por debajo del pronóstico de los analistas encuestados por Fedesarrollo y la bvc (5,89 %).

Para junio, los analistas estiman que llegará a 6,08 %, en un rango entre 6,00 % y 6,11 %. Al cierre de 2026, la proyección es de 6,54 %, lo que significa que la inflación permanecería por fuera del rango meta del Banco de la República, que está entre 2 % y 4 %. Las expectativas a 12 meses, es decir para junio de 2027, se ubican en 5,65 %.

Dólar, a la baja

En mayo, la tasa de cambio del dólar estadounidense frente al peso colombiano cerró en COP 3.647, con una depreciación mensual de 0,7 %. El dato fue COP 123 menor al que los analistas esperaban en la encuesta de mayo (COP 3.770).

Para junio, los analistas encuestados por Fedesarrollo estiman que el dólar se ubicará en COP 3.500, en un rango entre COP 3.450 y COP 3.550. Al cierre de 2026, la proyección es de COP 3.650, una reducción frente al COP 3.800 que esperaban en la edición anterior.

Así mismo, en mayo el petróleo de referencia Brent cerró en USD 92,1 por barril, una reducción mensual de 19,3 % y US$12,9 por debajo de lo que los analistas esperaban (USD 105).

Para junio, los analistas de Fedesarrollo y la bvc estiman que el Brent cerrará en USD 89,5 por barril, en un rango entre USD 80 y USD 93,3. Al cierre de 2026, la proyección es de USD 82,5 por barril, por debajo de los USD 89 que esperaban en la edición anterior de la Encuesta de Opinión Financiera (EOF).

La Encuesta de Opinión Financiera es una publicación mensual de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia. Recoge las expectativas de analistas del mercado financiero sobre las principales variables de la economía: tasas de interés, inflación, tasa de cambio, petróleo y crecimiento. Los resultados se expresan como la mediana de las respuestas recibidas, es decir, el valor que divide por la mitad las proyecciones de todos los encuestados. De ahí que sean un termómetro de lo que espera el mercado.

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