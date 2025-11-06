Exportaciones del agro crecen 29 %: frutas, café y pescado tiran del carro

El café sigue siendo el rey de las exportaciones agropecuarias. Foto: Alejandro Osses / @alejosses

Colombia volvió a tener un mes récord en exportaciones agropecuarias. Según el más reciente informe del DANE, en septiembre de 2025 el país exportó USD 1.237 millones en productos del agro, alimentos y bebidas, un salto del 29,6 % frente al mismo mes de 2024, cuando la cifra fue de US$954 millones. Es, por lejos, el mayor crecimiento entre los grandes grupos de exportación del país, y una señal de que el campo empieza a ganar terreno en los mercados internacionales.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó el buen momento del sector y lo asoció con la expansión de áreas cultivadas y con una política de apoyo al trabajo rural. Según la funcionaria, el país vive una transición hacia una economía agropecuaria, “una economía para la vida”, marcada por la tasa más baja de desocupación rural en siete años y un abastecimiento interno 10 % mayor que el del año pasado.

El impulso provino, sobre todo, de las frutas y legumbres, que alcanzaron 309.502 toneladas exportadas, un aumento del 32,5 % frente a un año atrás. Los envíos de pescado, crustáceos y moluscos también mostraron un salto notable: 4.889 toneladas exportadas, 39 % más que en septiembre de 2024. En este caso, el crecimiento está vinculado con el repunte de especies como la tilapia y la trucha, y con mejoras en infraestructura de frío y transporte en regiones como Huila, Meta, Antioquia y Córdoba.

Durante los primeros nueve meses de 2025, el café sin tostar se mantuvo como el rey de las exportaciones agropecuarias, con un valor acumulado de USD $4.215 millones, seguido por el banano (USD 1.109 millones) y el aceite de palma (UUSD 632 millones).

Luego aparecen el café procesado (USD 378 millones) y las flores y follaje cortado (USD 353 millones), que siguen consolidando su papel en el portafolio exportador del país.

Más allá del optimismo oficial, el salto exportador tiene también factores coyunturales: una demanda internacional fuerte en productos de consumo básico, una tasa de cambio favorable para los exportadores y una mejora en la infraestructura logística del país. Sin embargo, el desafío estructural persiste: transformar el auge puntual en un crecimiento sostenible, reduciendo la dependencia de pocos productos y consolidando valor agregado en las cadenas rurales.

En el mapa comercial, los principales destinos de los productos agrocolombianos son Bélgica, que amplió sus compras de banano con más de USD 160 millones; los Países Bajos (USD 367,9 millones), Canadá (USD 342,2 millones, con fuerte participación del café), y los Emiratos Árabes Unidos, donde las importaciones de origen colombiano ya superan los USD 609 millones, de los cuales USD 60 millones corresponden al sector agropecuario.

