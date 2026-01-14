Exportaciones chinas sorprenden: superávit comercial crece 20 % en 2025 pese a los aranceles

El repunte compensó la contracción en EE. UU. con mayores envíos a Asia y Europa, mientras productos de alto valor como semiconductores y autos ganaron terreno. Foto: AFP - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las exportaciones de China terminaron el año pasado con un crecimiento acelerado y llevaron su superávit comercial a un récord de USD 1,2 billones en 2025, un alza de 20 % anual, prolongando un auge que ha permitido a las fábricas escapar de los aranceles de Donald Trump al penetrar más profundamente en mercados más allá de los Estados Unidos.

La resistencia fue la mayor sorpresa para una economía china en dificultades el año pasado y podría amortiguarla en los próximos meses. Desafiando las expectativas de una desaceleración, las exportaciones repuntaron el mes pasado, toda una hazaña teniendo en cuenta la elevada base de comparación con respecto al año anterior, cuando la reelección de Trump como presidente provocó una oleada de pedidos anticipados motivada por el pánico.

El aumento del 6,6 % en diciembre fue el más rápido en tres meses, según datos oficiales publicados el miércoles, y superior a cualquier previsión de la encuesta de Bloomberg a economistas.

“Esperamos que la resistencia de las exportaciones se prolongue durante este año, ya que las exportaciones seguirán siendo un importante motor de crecimiento y compensarán en parte la debilidad de la demanda interna”, escribieron en un informe los economistas de Barclays Plc, entre ellos Ying Zhang.

El aumento combinado de los envíos al sudeste asiático y Europa compensó con creces la profunda contracción de las ventas a Estados Unidos el año pasado.

El aumento de las exportaciones de productos de alta gama muestra los avances que ha realizado China en su ascenso en la cadena de valor, lo que también ha provocado una reducción de las importaciones de productos como los automóviles. Y a medida que las cadenas de suministro se desplazan al extranjero, la construcción de fábricas en otros lugares, impulsada en parte por la inversión china, está aumentando la demanda de componentes, equipos y maquinaria chinos.

“El crecimiento de las exportaciones de China en diciembre, superior al esperado, demuestra que su motor exportador siguió impulsando la economía en el último trimestre de 2025, cuando los factores internos se debilitaron”, apuntó Eric Zhu, analista de Bloomberg. Los envíos a mercados no estadounidenses compensaron el golpe arancelario. “De cara al futuro, es probable que la resistencia de las exportaciones se prolongue hasta 2026”, agregó.

Es poco probable que los factores que impulsan el auge comercial y los grandes superávits de China desaparezcan pronto.

El superávit por cuenta corriente del país —una medida del comercio de bienes y servicios— fue estimado por el Fondo Monetario Internacional en un 3,3 % del producto interior bruto el año pasado. Ese sería el nivel más alto desde 2010, cuando el último gran auge de las exportaciones del país estaba remitiendo tras su incorporación a la Organización Mundial del Comercio a principios de la década de 2000.

El creciente superávit comercial también pone de relieve el desequilibrio entre la fortaleza manufacturera de China y el consumo interno, que se mantiene débil. Se trata de una vulnerabilidad que probablemente persistirá durante este año y los siguientes.

Si bien las exportaciones han impulsado la segunda economía más grande del mundo, la prolongada caída del mercado inmobiliario y la disminución de las inversiones están frenando el apetito del país por los productos extranjeros, lo que reduce las importaciones, como el petróleo crudo. La deflación interna también provocó la depreciación del yuan en términos ajustados a la inflación, lo que hizo que los productos chinos resultaran más atractivos en otros lugares.

Reacción global

Pero mientras China se enfrenta a los aranceles y al creciente proteccionismo económico en todo el mundo, está generando inquietud en el extranjero al inundar de exportaciones África, América Latina y otros continentes.

Las autoridades chinas están tomando medidas para hacer frente a las crecientes tensiones comerciales, entre ellas la reducción de las devoluciones de impuestos a la exportación de cientos de productos, como las células solares y las baterías. En otra señal de distensión, la Unión Europea está considerando un sistema de precios mínimos para los vehículos eléctricos chinos que sustituya a los aranceles de importación.

A medida que las exportaciones aumentan cada vez más, las implicaciones internas también son de gran alcance. Es probable que la fortaleza de la demanda externa debilite la urgencia de los responsables políticos chinos de impulsar el gasto y la inversión de los consumidores nacionales.

Los economistas de Nomura Holdings Inc. esperan que Pekín introduzca importantes estímulos para la economía solo en el segundo trimestre de 2026 como resultado de ello. También es posible que el banco central retrase aún más la reducción de sus tipos de interés oficiales o del coeficiente de reservas obligatorias de los prestamistas, según Citigroup Inc.

Aunque cada vez son más las voces que piden a China que fortalezca el yuan para reducir sus desequilibrios comerciales, es probable que las autoridades solo aprueben una apreciación gradual de la moneda. Sin una mejora de la demanda interna, una rápida apreciación de la moneda podría perjudicar a la economía al agravar aún más la presión deflacionista, ya que abarataría las importaciones.

Existen otros riesgos. Esta semana, Trump anunció nuevos aranceles sobre los productos procedentes de países que comercian con Irán, lo que amenaza con romper la tregua de un año con China, el principal comprador mundial de petróleo iraní.

Además, están aumentando las tensiones con socios importantes, como Europa, por la afluencia de mercancías. Y la elevada base de comparación del año pasado significa que el crecimiento de las exportaciones se verá sometido a una mayor presión en los próximos meses.

“El entorno externo para el desarrollo comercial de China sigue siendo sombrío y complejo” en 2026 debido a la ralentización del crecimiento económico mundial y a la fragmentación geopolítica, afirmó Wang Jun, subdirector de la autoridad aduanera, durante una rueda de prensa celebrada el miércoles en Pekín. Sin embargo, “con socios comerciales más diversificados y una mayor resiliencia, los fundamentos del comercio de China siguen siendo sólidos”, añadió.

Las exportaciones de productos de mayor valor aumentaron en 2025, con productos como semiconductores, automóviles y barcos que registraron ganancias de más del 20 % con respecto al año anterior. Mientras tanto, algunas exportaciones de gama baja, como juguetes, zapatos y ropa, se contrajeron.

Lynn Song, economista jefe para la Gran China de ING Groep NV, advirtió que China se enfrenta a «cierta resistencia» a medida que sus productos de gama alta se vuelven más competitivos a nivel mundial.

“La clave para continuar con una cooperación beneficiosa para todas las partes es impulsar la demanda interna de China y apoyar las importaciones”, afirmó. En general, las cifras, mejores de lo previsto, son “una señal alentadora tanto para China como para sus socios comerciales, dado que se esperaba una posible desaceleración debido al efecto de anticipación del año pasado”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.