El paquete de reformas económicas que propone Fedesarrollo para el próximo Gobierno

Fedesarrollo presentó este lunes un paquete de reformas económicas para el gobierno con el que busca atender, al mismo tiempo, el déficit fiscal, reactivar la inversión y mejorar la política social.

“Involucra tres temas esenciales: un ajuste fiscal, una estrategia para aumentar la inversión y el crecimiento, y un pilar de inclusión social y productiva”, dijo Luis Fernando Mejía, director ejecutivo del centro de pensamiento.

A grandes rasgos, la propuesta apunta a reducir el déficit, elevar la inversión (que hoy está en mínimos de dos décadas, según Fedesarrollo) y mejorar la focalización del gasto social, con cambios en impuestos, recorte del gasto público y una reorganización de subsidios para focalizarlos en los hogares más pobres.

Subsidios, pobreza e informalidad

Uno de los ejes centrales del paquete de reformas de Fedesarrollo es un rediseño de la política social, con el objetivo de mejorar la focalización de los subsidios, reducir la pobreza y atacar la informalidad, que sigue siendo alta en el país.

La propuesta plantea unificar los programas sociales en una sola transferencia monetaria, dirigida exclusivamente a personas menores de 65 años en pobreza extrema, con un monto equivalente a 1,5 líneas de pobreza por beneficiario al año (en 2024, último dato disponible, la línea de pobreza fue fijada por el DANE en COP 460.198 para el total nacional).

Esta medida se complementaría con el pilar solidario para personas en edad de pensión, que recibirían cerca de COP 240.000 pesos.

Sobre este componente, Luis Fernando Mejía explicó que la clave está en mejorar la focalización del gasto social. “Hay que evitar que personas que no son pobres continúen recibiendo subsidios y eso también hace parte de esta estrategia”, señaló durante la presentación del plan.

El centro de pensamiento advierte que hoy más del 30 % de las transferencias sociales terminan en hogares que no son pobres.

En materia de inclusión productiva, Fedesarrollo propone reformar las contribuciones a salud de los trabajadores independientes, con tarifas progresivas que comiencen en 0 % para quienes ganan menos de un salario mínimo.

También plantea crear un seguro de desempleo acotado, financiado con recursos de las cajas de compensación, y eliminar barreras a la formalización del sector rural.

Según las estimaciones del centro de pensamiento, la implementación de estas medidas permitiría reducir la pobreza monetaria en 2,6 puntos porcentuales (1,4 millones de personas) y la pobreza extrema en 2,9 puntos (1,5 millones de personas). Además, el decil más pobre del país aumentaría su ingreso en 24,2 %.

El ajuste fiscal que propone Fedesarrollo

El centro de pensamiento planteó que el próximo gobierno deberá hacer un ajuste fiscal integral que combine más ingresos y menor gasto, con el fin de recuperar la credibilidad sobre las finanzas públicas.

Según explicó Luis Fernando Mejía, la propuesta incluye una reforma tributaria que genere recursos cercanos a un punto del PIB, junto con una estrategia de “apretarse el cinturón” que recorte el gasto público en 1,4 % del PIB.

En materia de impuestos, Fedesarrollo propone cambios tanto para personas naturales como para empresas. En el caso del impuesto de renta a personas naturales, se plantea reducir el umbral de declaración, lo que permitiría incorporar 2,3 millones de nuevos declarantes, con un esquema de tarifas progresivas. Estas medidas aportarían cerca de 0,5 % del PIB en recaudo adicional.

Para las empresas, la propuesta es reducir gradualmente la tarifa del impuesto de renta, que hoy está en 35 %, y establecer un esquema diferenciado según el tamaño: 24 % para las pequeñas empresas, 28 % para las medianas y 33 % para las grandes. También se eliminaría el impuesto al patrimonio.

Aunque estos cambios tendrían un costo fiscal inicial (del 0,7 % del PIB), Fedesarrollo sostiene que su efecto sobre la inversión ayudaría a compensar la menor recaudación.

En materia de IVA, se propone aumentar la tarifa reducida del 5% al 10%, limitar las exenciones a bienes esenciales (alimentos, medicinas, educación y salud) y sustituir el mecanismo de devolución por un sistema de no pago para los hogares de los dos deciles más pobres.

Del lado del gasto, el paquete de medidas apunta a eliminar subsidios ineficientes y mejorar la focalización del gasto social, incluyendo la eliminación del subsidio al diésel, la focalización de los subsidios de servicios públicos con el Sisbén y el control del crecimiento del gasto en personal.

Con todo este conjunto de medidas, el ajuste fiscal directo proyectado sería de 2,2 % del PIB, que junto con los efectos del mayor crecimiento llevaría el ajuste total a 2,8 % del PIB.

El plan para reactivar la inversión

Uno de los diagnósticos más duros que hace Fedesarrollo es que la tasa de inversión en Colombia está en mínimos de 20 años, con un nivel cercano al 16 % del PIB, incluso por debajo de los registros de la pandemia. Por eso, la estrategia plantea como meta llevar esa tasa al 23 % del PIB hacia 2031, como condición para fortalecer el crecimiento económico.

Sobre el impacto esperado de estas medidas, Luis Fernando Mejía dijo que la combinación de ajuste fiscal e incentivos a la inversión permitiría que el país “retorne a tasas de crecimiento por encima del 3,5 %”, luego de varios años de bajo dinamismo económico.

Para lograrlo, el centro de pensamiento propone que la reducción del impuesto de renta a las empresas sea uno de los principales incentivos, junto con medidas para dar mayor estabilidad jurídica a los proyectos de inversión y garantizar reglas claras en contratos, vigencias futuras y alianzas público-privadas (APP).

Además, Fedesarrollo señala que no basta con bajar impuestos a las empresas, sino que también se requiere un entorno más favorable para hacer negocios. En esa línea, propone una agenda sectorial de reformas enfocada en competencia, comercio internacional, infraestructura, capital humano, eficiencia del Estado y uso productivo de la tierra, como frentes clave para crear mejores condiciones para la inversión y el crecimiento económico.

“Es posible, con responsabilidad, manejar una política integral que resuelva el problema fiscal, que mejore la inversión y el crecimiento, pero que continúe profundizando las ganancias en política social y de inclusión productiva”, afirmó el director de Fedesarrollo.

