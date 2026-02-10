Logo El Espectador
Economía
Macroeconomía

Gobierno declarará nueva emergencia económica para atender daños por lluvias

La Nación buscará el recaudo de COP 8 billones, los cuales favorecerán la atención brindada a las poblaciones más afectadas en el departamento de Córdoba.

Redacción Economía
11 de febrero de 2026 - 12:51 a. m.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció la declaración de emergencia económica.
Foto: Richard Alberto León Muñoz
Las constantes lluvias en el país han encendido las alarmas en el Gobierno. Las comunidades afectadas han requerido ayudas por parte del Estado, razón por la cual el presidente Gustavo Petro ordenó decretar una nueva emergencia económica.

Este instrumento faculta al presidente para expedir decretos encaminados a mitigar la afectación. Es por esto que el ministerio de Hacienda anunció que, en este marco, se adoptarán medidas para recaudar COP 8 billones, los cuales servirán para atender los impactos que han ocasionado las lluvias, especialmente en el departamento de Córdoba, donde las inundaciones han afectado a comunidades, así como infraestructuras y la prestación de servicios esenciales.

La cartera señaló que los ajustes tributarios para adoptar esta medida tendrán un enfoque progrsivo, es decir, buscará recaudar los dineros de entre los patrimonios más altos (los de COP 10.000 millones y COP 30.000 millones, con porcentajes tributarios de 0,6 y 1,2 %).

“La decisión se adopta en un contexto fiscal complejo, luego de que el Congreso de la República hundiera la Ley de Financiamiento sin permitir un debate de fondo, lo que incrementó la presión fiscal y limitó la capacidad del Gobierno para tomar decisiones oportunas frente a una coyuntura económica”, señaló el ministerio al referirse al hundimiento de la reforma tributaria. En su momento, el principal argumento que emplearon los congresistas es que el presupuesto que se le aprobó a la nación para este año ya era alto y que los recursos adicionales deberían salir de recortes en el gasto.

Hay que recordar que, en los últimos meses, el gobierno Petro había expedido otra emergencia económica, con la que se buscó recaudar recursos ante el déficit que presentó su presupuesto para 2026. Esa acción fue suspendida por la Corte Constitucional pues, como lo advirtieron diversos críticos, la medida no cumplía con los requisitos que establece la Constitución, como la imprevisibilidad de los hechos que generan la necesidad de obtener mayores recursos.

Para el caso de las afectaciones en Córdoba, el escenario es diferente, ya que lo que ha ocasionado la emergencia es un fenómeno natural, lo que cumpliría con el criterio de imprevisibilidad.

“Frente a hechos imprevisibles, como las inundaciones provocadas por el actual frente frío, el Gobierno considera nuevamente indispensable la declaratoria de emergencia económica para movilizar los recursos necesarios y atender a la población afectada”, concluyó la cartera.

Por Redacción Economía

