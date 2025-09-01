No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Gobierno enciende debate de la reforma tributaria: las prioridades del proyecto

El Gobierno presentará este lunes el proyecto de Ley de Financiamiento, que, vía modificaciones a algunos impuestos, busca sumarle recursos al Presupuesto General de 2026. La iniciativa puede enfrentar un camino cuesta arriba en un Congreso que en 2024 rechazó esta misma maniobra.

Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
01 de septiembre de 2025 - 02:00 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

El Ministerio de Hacienda confirmó el pasado viernes que este lunes radicará en el Congreso la Ley de Financiamiento, una suerte de reforma tributaria que se presentará con el fin de sumarle unos $26 billones en recursos al Presupuesto General de 2026.

La iniciativa llega al Congreso en un momento complejo, si se quiere, pues el alcance del proyecto, además de las cuentas del Presupuesto, han tensado aún más las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo.

Vínculos relacionados

El dólar pierde terreno en Colombia: lo que viene para la divisa en septiembre
Preguntas y respuestas sobre la declaración de renta en Colombia
Un grano con futuro: el panorama de la producción del cacao en Colombia
Para dónde va la Reserva Federal, en medio del fuego cruzado con la Casa Blanca

De acuerdo con Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, “el Gobierno Petro propone...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

reforma tributaria

ley de financiamiento

Presupuesto

Economía colombiana

Impuesto sobre la renta

Impuestos en Colombia

PremiumEE

Ministerio de hacienda

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar