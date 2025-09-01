Gobierno enciende debate de la reforma tributaria: las prioridades del proyecto

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El Ministerio de Hacienda confirmó el pasado viernes que este lunes radicará en el Congreso la Ley de Financiamiento, una suerte de reforma tributaria que se presentará con el fin de sumarle unos $26 billones en recursos al Presupuesto General de 2026.

La iniciativa llega al Congreso en un momento complejo, si se quiere, pues el alcance del proyecto, además de las cuentas del Presupuesto, han tensado aún más las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo.

De acuerdo con Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, “el Gobierno Petro propone...