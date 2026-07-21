Importaciones crecieron 10,6 % en mayo: así se ha movido la balanza comercial en 2026

China y EE. UU. siguen siendo los principales proveedores de las importaciones colombianas. Foto: AFP - -

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Las importaciones volvieron a acelerarse en mayo. Empresas comprando maquinaria, consumidores adquiriendo más bienes y una industria que vuelve a abastecerse explican buena parte del movimiento. En conjunto, Colombia importó mercancías por USD 6.785 millones CIF durante el quinto mes, un crecimiento de 10,6 % frente a mayo de 2025, según informó este martes el DANE.

Por ahora, el país completa un arranque de año marcado por una recuperación sostenida de las compras externas. Entre enero y mayo, las importaciones ascendieron a USD 31.300 millones, 11,1 % más que en el mismo periodo del año pasado.

La mayor parte de ese dinamismo provino de las manufacturas. Ese grupo representó casi tres de cada cuatro dólares importados por el país y alcanzó compras por USD 4.921 millones, un aumento de 8,2 % frente a mayo de 2025.

Detrás del crecimiento aparecen dos protagonistas. Por un lado, la maquinaria y los equipos de transporte, cuyas importaciones crecieron 15,1 %. Por el otro, los productos químicos (5,4 %), que también registraron un avance y terminaron explicando buena parte del incremento del grupo industrial.

El comportamiento no fue exclusivo de las manufacturas. Las compras de combustibles y productos de las industrias extractivas aumentaron 35,2 %, hasta USD 920 millones, impulsadas principalmente por mayores importaciones de derivados del petróleo.

Los productos agropecuarios, alimentos y bebidas también crecieron, aunque a un ritmo más moderado, de 2,7 %, al sumar USD 923 millones.

Los socios comerciales

El mapa de los proveedores externos tampoco cambió demasiado. China y Estados Unidos siguieron concentrando más de la mitad de las importaciones colombianas.

Las mercancías provenientes de China representaron el 27 % del total importado durante mayo, mientras que Estados Unidos aportó otro 26 %. Más atrás aparecieron Brasil, México y Alemania.

En el caso de Estados Unidos, el crecimiento estuvo impulsado por mayores compras de gasolina para motores, petróleo crudo, hidrocarburos y maíz.

China, entretanto, continúa consolidándose como el principal origen de las importaciones colombianas en lo corrido del año. Entre enero y mayo concentró el 28,6 % de todas las compras externas, favorecida, sobre todo, por el fuerte incremento en las importaciones de vehículos para transporte de personas y computadores portátiles.

No todas las cifras, sin embargo, crecieron. Bélgica registró la mayor caída entre los principales socios comerciales, tanto en mayo (-55,1 %) como en el acumulado del año (-35,3 %), debido principalmente a la reducción de las compras de combustibles.

Balanza comercial mejora levemente

El aumento de las importaciones no impidió una mejora en la balanza comercial. Durante mayo, el déficit fue de USD 1.222,7 millones FOB, una diferencia de 15,6 % respecto al mismo mes del año pasado (USD 1.449,1 millones), equivalente a USD 226,4 millones menos.

La tendencia también se observa en el acumulado del año, aunque con menor intensidad. Entre enero y mayo, el déficit comercial llegó a USD 6.060,6 millones, frente a USD 6.161,3 millones del mismo periodo de 2025. La reducción fue de USD 100,7 millones, equivalente a 1,6 %.

El déficit comercial cumple ya doce años de sombra. Doce calendarios en los que las importaciones han pesado más que las exportaciones, inclinando la balanza hacia el rojo y exponiendo la fragilidad de la economía, que aún no logra diversificar la canasta en el mercado global.

El pico más alto del déficit, desde la medición en 1980, se registró en 2025, con USD 16.376 millones FOB. En cambio, el pico superavitario se ubicó en USD 5.358 millones en 2011.

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