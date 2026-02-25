Publicidad

Por qué estamos hablando de impuesto al patrimonio una vez más

El Gobierno vuelve a ajustar las clavijas de este tributo, que tiene tanto detractores, como defensores. Su aplicación actual sobre empresas, advierten algunas voces, puede tener efectos adversos sobre la economía en general.

Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
25 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Después de semanas de las tragedias que desataron las lluvias del frente frío en regiones de siete departamentos, especialmente en el Caribe, el Gobierno finalmente publicó una serie de decretos con los que busca atender la emergencia.

En el lado tributario de la emergencia económica (la segunda que decreta el Gobierno en unos tres meses) la punta de la lanza son cambios al impuesto al patrimonio, pero esta vez centrado en las empresas. Los decretos también incluyen una serie de alivios para pequeños productores del agro, considerando las...

