Manual para entender cómo se está aplicando la emergencia económica por la ola invernal

Personas intentan rescatar sus pertenencias luego de una nueva creciente del río Sinú que afectó el barrio El Dorado, en Montería, durante las lluvias de febrero. Imagen de referencia. Foto: EFE - Carlos Ortega

La emergencia económica por la ola invernal que le pegó especialmente a los departamentos de la costa Caribe fue decretada por el Gobierno el 11 de febrero de este año.

Este fue el segundo estado de excepción decretado por la administración del presidente Gustavo Petro en menos de tres meses. Para finales del año pasado, el Gobierno invocó este mecanismo excepcional porque, en su visión, el estado general de las finanzas del país necesitaba una solución inmediata ante la negativa del Congreso a la ley de financiamiento, que buscaba sumarle COP...