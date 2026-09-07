La inflación en Colombia siguió su camino de subida en agosto: esto dicen los datos

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En agosto, la inflación continuó su senda de subida, luego de la pausa registrada en julio, cuando el indicador se ubicó en 6,03 %.

Según los datos revelados por el DANE este lunes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para agosto mostró una variación anual (esto es en comparación con el mismo mes del año pasado) de 6,24 %.

La variación mensual (o sea, contra los datos de julio) fue de 0,39 %. El resultado estuvo por encima de las expectativas. El promedio de los analistas consultados por el Banco de la República estimó que la variación mensual del IPC sería de 0,27 %.

La inflación por categorías

De acuerdo con los datos del DANE, el comportamiento de la inflación anual se explica, principalmente, por alojamiento y servicios públicos y alimentos y bebidas no alcohólicas. Estas fueron las divisiones con mayores aportes a la inflación anual (con 1,78 puntos porcentuales y 1,16 puntos porcentuales respectivamente).

La categoría con mayor variación en el último año fue restaurantes y hoteles (9,36 %). Los mayores aumentos de precio se registraron en las bebidas calientes (como tinto, café con leche, chocolate y té), gastos en discotecas, bares, tiendas y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio.

La segunda con mayor variación fue salud (8,3 %). En esta división lo que más aumentó fue consulta médica general con médico particular, servicios odontológicos y consulta médica con especialista.

Lo que más subió de precio en agosto

Por divisiones de gasto, en agosto el mayor aumento se registró en recreación y cultura (0,89 %), principalmente por suscripción y servicio de televisión por redes y cable, paquetes turísticos y libros y lista de útiles escolares.

El segundo mayor aumento se registró en información y comunicación (0,81 %) por la subclase servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet.

Si analizamos las categorías que más aportan a la inflación mensual, la lista la encabeza alimentos y bebidas no alcohólicas (0,13 puntos porcentuales), seguida de alojamiento y servicios públicos (0,12 puntos porcentuales).

La inflación y las tasas de interés

La inflación en Colombia sigue lejos de la meta del Banco de la República, que es de 3 %. Y, si bien la variación del IPC está en menos de la mitad de lo que se registró en la cima de su crecimiento pospandemia (13,34 % en marzo de 2023), los resultados recientes no son del todo tranquilizadores en el marco más general de las cosas.

Este año, la junta directiva del Banco de la República ha hecho tres aumentos de tasas de interés: dos de 100 puntos básicos, el primero en enero y el segundo en marzo, y uno de 75 puntos básicos en junio.

En la última reunión, el pasado 31 de julio, la junta decidió dejar quietas sus tasas de interés en 12 %: cuatro codirectores votaron a favor de esta decisión y tres por aumentarla en 50 puntos básicos.

Aunque hubo una pausa en el aumento de tasas, las minutas de la reunión muestran que hay preocupación por el futuro de la inflación, principalmente por los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, señaló que el equipo técnico contempla que la inflación cerrará en 6,9 % este año y que, aunque se espera una reducción durante 2027, el indicador todavía estaría por encima de la meta.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.