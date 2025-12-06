Lo bueno y lo que no cuadra de los datos de inflación en Colombia

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó este viernes que, para noviembre, la inflación anual se ubicó en 5,3 %, esto es en comparación con el mismo mes de 2024. Y bajo la mirada mensual (o sea, en comparación con octubre de 2025), el indicador se expandió apenas 0,07 %.

Vamos primero con las buenas noticias detrás de estos datos; no hay tantas, así que mejor tomar todas las que se pueda. Los resultados, tanto en su variación anual, como mensual, estuvieron por debajo de las expectativas de los analistas...