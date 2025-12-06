Logo El Espectador
Lo bueno y lo que no cuadra de los datos de inflación en Colombia

Las cifras reveladas por el DANE son un insumo clave para temas como la discusión del salario mínimo, pero también para el futuro de las tasas de interés en el país.

Santiago La Rotta
06 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó este viernes que, para noviembre, la inflación anual se ubicó en 5,3 %, esto es en comparación con el mismo mes de 2024. Y bajo la mirada mensual (o sea, en comparación con octubre de 2025), el indicador se expandió apenas 0,07 %.

Vamos primero con las buenas noticias detrás de estos datos; no hay tantas, así que mejor tomar todas las que se pueda. Los resultados, tanto en su variación anual, como mensual, estuvieron por debajo de las expectativas de los analistas...

@Troskillerslarotta@elespectador.com
