Lo bueno y lo que no cuadra de los datos de inflación en Colombia

Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó este viernes que, para noviembre, la inflación anual se ubicó en 5,3 %, esto es en comparación con el mismo mes de 2024. Y bajo la mirada mensual (o sea, en comparación con octubre de 2025), el indicador se expandió apenas 0,07 %.
Vamos primero con las buenas noticias detrás de estos datos; no hay tantas, así que mejor tomar todas las que se pueda. Los resultados, tanto en su variación anual, como mensual, estuvieron por debajo de las expectativas de los analistas...
Conoce más