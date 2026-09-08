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Lo que preocupa de los datos de inflación en Colombia

En agosto, el indicador volvió a mostrar un repunte, que lo sigue alejando de la meta de 3 % del Banco de la República. Esta la historia que cuentan los números.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
08 de septiembre de 2026 - 11:00 a. m.
Imagen de referencia.
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Foto: Getty Images

En agosto, la inflación continuó su senda de subida, luego de la pausa registrada en julio, cuando el indicador se ubicó en 6,03 %.

Según los datos revelados por el DANE este lunes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para agosto mostró una variación anual (esto es en comparación con el mismo mes del año pasado) de 6,24 %.

Cuando se mira el IPC bajo la variación mensual (o sea, contra los datos de julio), la variación que se tiene es de 0,39 %.

Las variaciones estuvieron levemente por encima de las expectativas de los analistas consultados...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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