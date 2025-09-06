La inflación repunta y complica la decisión de tasas del Banco de la República

La meta de cierre de 2025 ronda el 4,7 %. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Una semana agridulce. El triunfo en Barranquilla con la Selección contrastó con la derrota en el frente económico.

El marcador de la inflación de agosto volvió a mostrar signos preocupantes, tras dos meses consecutivos al alza. Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el costo de vida se ubicó en 5,1 % interanual (es decir, en el comparativo frente al mismo mes del año pasado), por encima del 4,9 % de julio.

Aunque inferior al 6,12 % de agosto del año pasado, preocupa la tendencia alcista,...