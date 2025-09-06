No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La inflación repunta y complica la decisión de tasas del Banco de la República

El costo de vida alcanzó 5,1 % en agosto, con alimentos y educación empujando el alza. Con dos meses consecutivos de repunte, el Banco de la República mantiene la cautela antes de la reunión del 30 de septiembre.

Redacción Economía
06 de septiembre de 2025 - 02:00 p. m.
La meta de cierre de 2025 ronda el 4,7 %.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Una semana agridulce. El triunfo en Barranquilla con la Selección contrastó con la derrota en el frente económico.

El marcador de la inflación de agosto volvió a mostrar signos preocupantes, tras dos meses consecutivos al alza. Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el costo de vida se ubicó en 5,1 % interanual (es decir, en el comparativo frente al mismo mes del año pasado), por encima del 4,9 % de julio.

