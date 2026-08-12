Inflación en EE. UU. se modera a 3,4 % anual en julio

“A pesar de las perturbaciones a causa de Irán, la inflación subyacente está cerca del objetivo de la Fed”, añadió la Casa Blanca. Foto: EFE - BONNIE CASH / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El incremento de los precios al consumo se moderó ligeramente en julio en Estados Unidos, a 3,4 % en 12 meses, según el índice publicado el miércoles por el Departamento de Trabajo.

El dato del IPC estuvo en línea con las expectativas del mercado, en un contexto de caída de precios de la gasolina por el cese temporal de hostilidades en Medio Oriente entre junio y principios de julio, antes de que se recrudeciera el conflicto.

Los analistas esperaban precisamente un dato de 3,4 % de inflación a 12 meses, según el consenso reunido por MarketWatch.

En la medición mes a mes, los precios al consumo aumentaron 0,1 %, también como preveían los analistas. Ese dato se explica principalmente por un aumento en los precios de los servicios de salud.

Trump celebra

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, celebró en X los datos de inflación, y consideró que es “la prueba de que la política económica del presidente Trump funciona”.

“A pesar de las perturbaciones a causa de Irán, la inflación subyacente está cerca del objetivo de la Fed”, añadió.

La inflación subyacente excluye los precios volátiles como energía e inflación, y según el reporte oficial de este martes se ubicó en 2,5 % anual en julio.

Tranquilizador

La noticia debería tranquilizar a los mercados, dado que la Reserva Federal estadounidense (Fed) había optado por ganar tiempo en su última reunión, a finales de julio, al mantener sus tasas sin cambios.

La mayoría de los miembros de su comité de política monetaria (FOMC) consideraron entonces que el actual pico de inflación era transitorio, y mantuvieron el statu quo.

La Fed prefiere basar sus decisiones en el índice PCE, otra medida de inflación, para determinar su política monetaria.

El banco central tiene un doble mandato: mantener la inflación controlada -su objetivo es 2 % anual- y lograr el pleno empleo.

Desde hace más de cinco años no consigue cumplir su meta inflacionaria.

El objetivo parecía posible a inicios de 2025, pero la situación se degradó paulatinamente, primero con los aranceles aduaneros decretados por el presidente Donald Trump y luego por la guerra.

El conflicto con Irán marcó un quiebre aún más significativo que los aranceles.

La inflación se mantenía limitada al 2,8 % antes de los primeros bombardeos israeloestadounidenses, el 28 de febrero, para luego dispararse hasta el 4,2 % en mayo.

La solidez estadística del mercado laboral estadounidense llevó a la Fed a esperar para hacer cualquier movimiento, al estimar que la tasa de desempleo, todavía baja, le otorgaba margen para determinar sus futuras acciones.

Varios miembros del FOMC han considerado en las últimas semanas que la solidez del mercado laboral ofrecía a la Fed la oportunidad de aumentar sus tipos de interés para luchar con mayor eficacia contra la inflación; tres de ellos incluso votaron en ese sentido en la última reunión.

Tasas altas encarecen el crédito y, por lo tanto, frenan el consumo y la inversión, y enfrían así la economía y la presión sobre los precios.

“Los datos de inflación junto con los del mercado laboral deberían proporcionar a la Fed una base sólida para mantener su política (monetaria) sin cambios el próximo mes”, estimó en una nota el economista jefe de Pantheon Macroeconomics, Samuel Tombs.

Más del 60 % de los analistas esperan que las tasas de la Fed se mantengan sin cambios en su reunión de mediados de septiembre, según la herramienta de seguimiento FedWatch.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.