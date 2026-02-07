Logo El Espectador
Las sombras que se desprenden de los datos de inflación de enero en Colombia

Los más recientes resultados del Índice de Precios al Consumidor estuvieron en línea con las expectativas de analistas. Y esto no es una buena noticia. Le contamos cuáles son las perspectivas que estos números arrojan sobre la economía colombiana.

Santiago La Rotta
07 de febrero de 2026 - 01:01 p. m.
Foto: Getty Images - Getty Images

¿Crónica de una inflación esperada? Los datos del indicador para enero abren varias dudas y, bajo la mirada de varios analistas, confirman que el camino de subida para los precios en Colombia apenas comenzaría.

Vamos primero con los datos: la variación anual en Colombia se ubicó en 5,35 % en enero, por encima del cierre de 2025 (5,1 %) y también superando las cifras del principio de año en 2025, cuando llegó a 5,22 %.

En el análisis mensual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 1,18 %, en línea con las expectativas...

Amaranto De Jesús Daniels Puello(v8lb8)Hace 17 minutos
Es un análisis superficial. Hace 5 años el BR no logra cumplir con la proyección de la inflación. Ahora el sector de Restaurands y Hoteles son los que impulsan la inflación, el análisis y las cifras indican un supuesta incidencia del alza del 23% del mínimo. Esto hay que revisar gran parte de los restaurantes no paga el salario mínimo sino a destajo en la realidad. Hay que ser riguroso serios.
Carlos(bt8m4)Hace 26 minutos
Desafortunadamente algunos periodistas del espectador están perdiendo su independencia y se observa una tendencia a proteger los intereses de los que siempre han explotado a los colombianos del común. No soy economista pero pienso que el banco de la república en estos momentos cuando se inicia el periodo de elecciones, está ayudando a los intereses de los políticos corruptos del país. El banco de la república. las altas cortes, el cne y otras entidades ya han perdido credibilidad.
angela gómez Suárez(622)Hace 49 minutos
Santiago: su ligero y sesudo análisis,para inducir al lector ,de que la inflación crecerá como espuma,a causa del desmesurado incremento del salario mínimo,no tiene credibilidad para cualquier colombiano con nulos conocimientos de la "ciencia económica".Pero sigues las directrices de los propietarios de los medios,que pese al buen manejo de la economía por Petro,pregonan la catástrofe.
