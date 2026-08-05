El Banrep ya no ve la inflación bajando de 6,9 % este año: El Niño tendrá la culpa

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Para el Banco de la República, una inflación del 3 % es el punto de equilibrio: los precios siguen subiendo, pero a un ritmo que no golpea con fuerza el bolsillo de los hogares ni pone en riesgo el crecimiento de la economía. Sin embargo, Colombia sigue lejos de esa meta.

Aunque la inflación ha mostrado una moderación frente a los picos observados en años anteriores, el más reciente reporte del DANE, con corte a junio, indica que la variación anual se ubicó en 6,14 %, esto es 1,32 puntos porcentuales por encima de la registrada en el mismo mes...