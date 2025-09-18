La actividad economía consolidó su repunte en julio: ¿cómo le fue a cada sector?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) para el mes de julio.

El dato se ubicó en 129,66, lo que representó un crecimiento de 4,33 % respecto al mismo mes de 2024 (124,28). Se trata también del mayor registro para el séptimo mes desde 2022.

El aumento también se dio en comparación con el mes anterior porque el indicador registró 127,89, lo que representa un 2,86 % frente a junio (124,33) en su serie ajustada por efecto estacional y calendario.

De otro lado, en lo que va del año (de enero a julio) el ISE en su serie original, registró un crecimiento de 2,7 % respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras que en 2024 subió un 1,44 %.

El ISE es un dato que permite evidenciar la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo y es, a su vez, una aproximación al rumbo que podría ir tomando el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Así le fue a cada sector de la economía:

🚜 Actividades primarias

Las actividades primarias agrupan las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y explotación de minas y canteras.

En su conjunto, el índice de las actividades primarias fue de 109,84, lo que representó un decrecimiento de 1,62 % respecto al mes de julio de 2024 (111,65). Este segmento fue el único que cayó en el mes, lo que se explica por el bajo rendimiento de las actividades extractivas.

En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes, se ubicó en 106,08, lo que representó un decrecimiento de 2,05 % respecto al mes de julio de 2024 (108,29).

🏭 Actividades secundarias

El índice de las actividades secundarias agrupa a las de las industrias manufactureras y construcción. En su serie original se ubicó en 101,05, lo que representó un crecimiento de 4,32 % respecto al mes de julio de 2024 (96,86).

Respecto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, registró 101,11, lo que representó un crecimiento de 4,07 % respecto al mes de julio de 2024 (97,16).

🚍 Actividades terciarias

Para julio el índice de las actividades terciarias, en su serie original, fue de 142,31, lo que representó un crecimiento de 5,55 % respecto al mes de julio de 2024 (134,83).

En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, se ubicó en 140,59, lo que representó un crecimiento de 5,41 % respecto al mes de julio de 2024 (133,37).

Los anteriores resultados comprenden todo aquello que es prestación de servicios, desde aquellos que son básicos (agua, luz, y gas), pasando por el transporte, la educación, salud, comunicaciones y demás.

