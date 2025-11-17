Logo El Espectador
La Criptolavadora: paraíso de las finanzas ilegales

Esta investigación periodística global expone cómo las compañías de criptomonedas han potenciado una economía en las sombras que se beneficia generosamente del crimen.

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
17 de noviembre de 2025 - 01:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images

Liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), la Criptolavadora es una investigación transfronteriza pionera que revela cómo muchas de estas empresas obtienen ganancias de los ingresos de estafas, robos y otros delitos, mientras que quienes han perdido sus ahorros o medios de vida se quedan con pocas esperanzas de justicia.

Durante 10 meses de investigación, el ICIJ y 37 medios asociados de 35 países —entre ellos la alianza de revista Vistazo, de Ecuador, El Espectador y...

Por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

