Economía
Macroeconomía
Cómo leer la dimensión desconocida en la que está la economía en Colombia

El país vive una aparente paradoja: es reconocido por sus buenas cifras macroeconómicas, a la vez que nos rebajan calificaciones crediticias y estamos al borde de la emergencia económica. ¿Cómo entender ese panorama?

Santiago La Rotta
23 de diciembre de 2025 - 01:27 a. m.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Ver titulares en Colombia por estos días puede ser un poco como vivir en la dimensión desconocida. En justicia, esto puede ser cierto para varios momentos (demasiados, incluso) en 200 años de historia republicana.

Pero en este momento pareciera que habitáramos una suerte de paradoja: ser señalados como una de las economías de la OCDE con mejor desempeño y, a la vez, aproximarnos galopando hacia una emergencia económica, con una rebaja de calificación crediticia en la mitad.

De cierta forma, el escenario se siente un poco como el meme del...

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Economía colombiana

 

