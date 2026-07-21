La economía colombiana creció en mayo de 2026: ¿qué actividades se destacaron?

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Para seguirle el pulso a la economía, mes a mes, el Departamento Administrativo de Estadística (DANE) realiza el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE).

Su finalidad es proporcionar una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo, compuesto por un conjunto de indicadores representativos de las actividades económicas.

Para el mes de mayo de 2026, el DANE reveló que el ISE en su serie original se ubicó en 129,16, lo que representó un crecimiento de 4,10 % respecto al mes de mayo de 2025 (124,07).

Para el mismo mes, la serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 129,91, lo que representó un crecimiento de 4,08 % respecto al mes de mayo de 2025 (124,81).

Así se ve el comportamiento del índice en el último año, para su variación anual:

Si se revisa solo lo corrido del año (enero a mayo) también hubo un crecimiento de 2,77 % respecto al mismo periodo del año anterior (1,92 %).

El comportamiento mensual también fue positivo. El ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 129,91, lo que representó un crecimiento de 0,72 %, respecto al mes de abril de 2026 (128,98).

El resultado de las actividades económicas para mayo

El índice se divide en sectores económico: primario (de materias primas), secundario (de transformación) y terciario (de servicios).

🚜 Primarias: sector agropecuario y de extracción de minas

El ISE de este segmento estuvo en 102,93, lo que representó un crecimiento de 0,66 % respecto al mes de mayo de 2025 (102,26).

En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de mayo de 2026, se ubicó en 102,76, lo que representó un crecimiento de 0,74 % (frente a 102,01).

🏭 Secundarias: manufactura y construcción

En el periodo mencionado, se ubicó en 101,65, lo que representó un crecimiento de 0,47 % respecto al mes de mayo de 2025 (101,18).

En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de mayo de 2026pr, se ubicó en 97,68, lo que representó un crecimiento de 0,38 % respecto al del año anterior (97,31).

🔦 Terciarias: actividades de servicios

Finalmente, para el mes de mayo de 2026, el índice de las actividades terciarias en su serie original se ubicó en 144,00, lo que representó un crecimiento de 5,36 % (frente a 136,67).

En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes quinto mes, se ubicó en 145,65, lo que representó un crecimiento de 5,29 % respecto al mismo periodo anterior (138,33).

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