Economía
Macroeconomía
¿La economía colombiana está en un “boom” de gasto o en uno de comercio?

El gasto de los hogares está aportando al aumento del déficit comercial de nuestra economía, que ha dejado de exportar petróleo y carbón, mientras importa más bienes y servicios que demandan los hogares y que no producimos en el país.

Henry Corpos* y Camilo Herrera*
30 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
más del 24 % del gasto de los hogares se hace con crédito (con un promedio del 19,2 %) y no tanto debido el aumento de las remesas y de los salarios en el país.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

El problema de los datos promediados es que esconden muchas cosas. Se dice que si hay dos personas en una habitación, y una de ellas se come dos pollos, en promedio cada uno se comió un pollo, sin siquiera preguntarle a ellos, ni mucho menos saber si alguno no le gusta el pollo.

Algo así pasa con los datos económicos y, por lo tanto, es bueno revisar los números en detalle, sin pasión ni camiseta política puesta. Lo que hoy sabemos desde los datos del DANE es que el PIB creció 3,6 % en precios constantes en el tercer trimestre de este año...

Por Henry Corpos*

Por Camilo Herrera*

