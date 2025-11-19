Logo El Espectador
La economía crece, pero siembra dudas sobre el futuro

El PIB del tercer trimestre se ubicó en 3,6 %, según datos del DANE. La cifra es una sorpresa grata, pues estuvo por encima de las expectativas del mercado. Pero los datos también permiten ver una explosión de gasto que, dicen algunos analistas, no es del todo deseable en el largo plazo.

Redacción Economía
19 de noviembre de 2025 - 01:00 a. m.
El consumo final de los hogares creció 4,2 %, con cifras positivas en todos los renglones. Por su parte, las industrias extractivas se contrajeron 5,7 %.
Los datos sobre el PIB del tercer trimestre, que publicó este martes el DANE, dieron una buena sorpresa, con un crecimiento anual del 3,6 %, una cifra que deja en el espejo retrovisor la mayoría de las proyecciones que había sobre el tema.

De forma general, el reporte da cuenta de una economía que tiene varios renglones saludables, creciendo muy por encima de lo proyectado, y algunos otros que muestran rezagos, desgastes y problemas crónicos. Vamos por partes.

A gastar, a gastar

Si se mira por sectores macro, el gran motor del trimestre se llama papá Estado, con...

Por Redacción Economía

