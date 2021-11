La economía creció 13,2 %, pero habrá consecuencias

Por segunda vez en el año, Colombia superó las expectativas de crecimiento económico: mientras que los analistas esperaban que la economía creciera entre 11,9 y 13 % en el tercer trimestre de 2021, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que el Producto Interno Bruto (PIB) creció realmente 13,2 %. Además, es un fuerte contraste frente al -8,4 % que registró el indicador hace un año. Es claro entonces que se está entrando a una nueva era, que si bien genera esperanza y optimismo, también tendrá consecuencias.

El gasto

En el reporte del DANE se destaca que la demanda interna creció 16,8 % y el consumo de los hogares subió 20,2 %. Si bien es un comportamiento positivo, también alerta de una dependencia de este indicador.

Camilo Herrera, presidente del Grupo Raddar, explica que “el gasto de los hogares ya es el 72,5 % del PIB y causa el 113 % de su crecimiento en los últimos 12 meses. Esto no necesariamente es malo y no necesariamente es bueno. Detrás de esto hay una trilogía de variables que confluyeron en el segundo semestre de este año: que los hogares no compraron nada el año pasado, sienten que están subiendo la inflación y las tasas de interés, y enfrentan temor a un nuevo aislamiento. Por esto, creo que las personas no solo están comprando lo que les faltó el año pasado, sino que también están anticipando el gasto del 2022″.

Herrera agregó que “este gasto tiene dos dinámicas por considerar: primero, los ingresos de los hogares, que están apalancados en empleo, remesas y créditos; y dos, hay un gran crecimiento de cosas que no se van a volver a comprar el próximo año, por ejemplo, vehículos. Por esto habrá una desaceleración, se espera que el próximo año el gasto de los hogares se modere”.

De manera que el principal motor del crecimiento económico podría perder ritmo el próximo año. Y fechas como el Día sin IVA podrían estar estimulando, o al menos facilitando, ese gasto anticipado del que alerta Raddar.

Empleo

El comportamiento de la economía en el tercer trimestre de 2021 tiene varios puntos por destacar, pues Colombia es el segundo país de la región (después de Chile) que más crece. Además, el crecimiento en volumen es superior a las cifras del cuarto trimestre de 2019. Sin embargo, los analistas cuestionan que la velocidad de recuperación del PIB no es simétrica a otros indicadores claves, como el de empleo: se ubicó en 12,1 % en septiembre de 2021.

“La alta resiliencia que ha venido mostrando la economía colombiana en términos de crecimiento parece no estar acompañada en el nivel de empleo. Esto podría ser evidencia de cambios en los procesos de producción que ahora requieren menos mano de obra que antes. Cuando se logra hacer más con menos, estamos frente a ganancias de productividad, lo cual es una buena noticia para la eficiencia del sistema económico. Pero es una mala noticia para la equidad, ya que el desempleo actual es alto. Para esto, seguramente ha contribuido el muy lento retorno a clases, que implica que muchas personas, sobre todo mujeres, deban quedarse en su hogar cuidando a menores”, indica Enrique Gilles, coordinador del área de economía del CESA.

Por su parte, Diego Guevara, profesor de economía de la Universidad Nacional, asegura que “el crecimiento del 13,2 % hay que verlo con lupa, dado que el crecimiento se mide respecto al mismo período del año anterior y el 2020 no es un buen punto de referencia. Desafortunadamente en Colombia no se cumple la famosa ley de Okun, donde usualmente un crecimiento del PIB implica crecimiento en empleo. Hoy, si bien el crecimiento es un buen indicador, aún el desempleo está en dos cifras. Y con el fin de los programas de apoyo al empleo la tarea de hacer caer el desempleo se complicará. En este sentido es clave no cantar victoria, pues si bien el crecimiento es un elemento necesario, nunca es suficiente y más con una crisis como la que hemos sufrido desde 2020″.

Tasas de interés

La economía colombiana ha venido creciendo por encima de las previsiones de las autoridades económicas: el Banco de la República proyectaba un 12,7 % de crecimiento para el tercer trimestre de 2021 y el dato real terminó 50 puntos básicos por encima. Por esto, algunos analistas temen que este buen comportamiento motive al Emisor a acelerar su programa de alza de tasas.

“Para el Banco de la República, un crecimiento acelerado puede ser señal de recuperación del PIB y consecuentemente mayores presiones en los precios de los bienes y servicios de la economía. Sin embargo, no tiene sentido aumentar la tasa de interés cuando el empleo sigue en dos dígitos y se puede frenar la inversión en capital y en capital humano”, comenta Guevara.

El Banco de la República ya ha subido su tasa de referencia 75 puntos básicos, hasta el 2,5 %, en las últimas dos reuniones. Y desde antes del reporte del PIB del tercer trimestre, el mercado esperaba alzas adicionales.

En noviembre de 2021 la encuesta de analistas, que realiza el Banco de la República, reveló que en promedio los consultados esperan que la tasa de interés del Emisor se sitúe en 2,94 % en diciembre de este año. Lo que indica que en promedio el mercado espera al menos otro incremento en las tasas este año. Y para junio de 2022 se espera que la tasa esté cerca del 4 %.

Por esto, Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero y analista bursátil y económico, señala que “es claro que el alza de tasas del Banco de la República elevará los intereses de los diferentes tipos de créditos, como el de consumo y el de las tarjetas. En este nuevo momento de la economía la recomendación es ahorrar y evitar endeudarse”.

Es claro entonces que la economía colombiana se está recuperando e incluso algunos indicadores están volviendo a niveles prepandemia. Pero en este nuevo ciclo también habrá retos por delante en términos de gasto de los hogares, empleo y endeudamiento.