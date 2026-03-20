La “grave amenaza” para la economía de Colombia derivada de la guerra en Oriente Medio

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Según un alto funcionario político, la guerra en Oriente Medio representa una “grave amenaza” para la economía colombiana, que ya se enfrentaba a serias presiones inflacionarias.

Las expectativas de inflación se han desestabilizado tras el aumento récord del salario mínimo este año, declaró el jueves Olga Lucía Acosta, miembro del consejo del banco central. Además, la economía muestra signos de sobrecalentamiento, ya que la fuerte demanda supera la producción, añadió.

“Estamos a la espera de ver si será un conflicto breve, como anuncian”, dijo Acosta en una entrevista en su oficina en Bogotá. “Pero es difícil imaginar que vaya a ser breve”.

Colombia se beneficia menos que antes de los altos precios de la energía, ya que necesita importar gasolina y gas natural, afirmó. Añadió que la imposibilidad de que los cargamentos de fertilizantes transiten por el Golfo Pérsico también afectará a Colombia.

Los precios de los fertilizantes se han disparado desde que la guerra en Irán interrumpió el suministro procedente de algunas de las mayores plantas de fertilizantes del mundo en el Golfo Pérsico. Esto amenaza con provocar una inflación en los precios de los alimentos este año.

En enero, el banco central elevó su tasa de interés oficial en un punto porcentual completo, hasta el 10,25 %, lo que sorprendió a los 31 analistas encuestados por Bloomberg, quienes habían pronosticado un aumento menor. La magnitud y la duración de la actual serie de aumentos de las tasas de interés dependerán de la evolución de los datos, afirmó Acosta.

El presidente Gustavo Petro aumentó el salario mínimo un 23 % por decreto en el último año de su mandato, sorprendiendo a analistas, empresarios y al propio banco central. La inflación anual se desaceleró inesperadamente al 5,29 % en febrero, aunque Acosta afirmó que esto no indica que la inflación esté volviendo a acercarse a su objetivo.

Los analistas consultados por el banco central prevén que los precios aumenten un 6,3 % este año y un 4,8 % en 2027, lo que implicaría un sexto y séptimo año consecutivo de sobrepasar la meta de inflación. El objetivo a largo plazo de Colombia es del 3 %, con un margen de error de un punto porcentual.

Acosta afirmó que la credibilidad del banco central es crucial, ya que proporciona certeza a las personas que toman decisiones de inversión.

Petro ha presionado repetidamente al consejo de administración del banco para que recorte los tipos de interés a pesar de las persistentes presiones inflacionarias. Nombró a Acosta en 2023 y luego se quejó cuando ella se negó a respaldar sus peticiones de flexibilización monetaria.

Acosta afirmó que la experiencia reciente de Brasil es “quizás la mejor comparación” para la situación actual de Colombia. El banco central brasileño elevó drásticamente las tasas de interés en 2024-2025 para frenar la inflación, y este mes comenzó a reducirlas nuevamente.

Crecimiento, presión fiscal

La demanda interna se mantuvo fuerte durante gran parte del año pasado, impulsada por los altos precios del café, las remesas abundantes, un mercado laboral sólido y los estímulos fiscales. Sin embargo, el banco central observa que la producción no logra mantener el ritmo, lo que genera preocupación por un patrón de crecimiento insostenible. Acosta expresó su inquietud por la baja tasa de ahorro del país, que indica una fragilidad subyacente.

“Nuestro crecimiento se debe principalmente al consumo tanto privado como público”, afirmó. “No hay ahorro, y sin ahorro no puede haber inversión”.

El gobierno registró un déficit fiscal del 6,4 % del producto interno bruto el año pasado. El déficit primario, excluidos los pagos de intereses, fue el mayor en 30 años fuera de los períodos de crisis.

Según explicó, el amplio desequilibrio fiscal está impulsando la demanda y dificultando “mucho más” la tarea del banco central de frenar la inflación.

“Un déficit primario del 3,5 % del PIB es muy grave”, dijo Acosta. “Tendríamos una política monetaria menos restrictiva si la política fiscal fuera, en cierta medida, contracíclica, como se requiere”.

Según ella, la reducción del déficit fiscal requerirá de varias administraciones.

“Colombia solo podrá mantener estos niveles de déficit hasta que los inversores empiecen a percibir un riesgo excesivo”, afirmó.

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