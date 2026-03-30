La guerra en Oriente Medio implica mayores precios y menor crecimiento mundial: FMI

Logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) sus oficinas ubicadas en Washington (Estados Unidos). Imagen de referencia. Foto: EFE - LENIN NOLLY

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El Fondo Monetario Internacional advirtió que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán amenaza con un shock “global, pero asimétrico”, ensombreciendo las perspectivas de economías que apenas se estaban recuperando de crisis previas.

Países de África y Asia que dependen en gran medida de las importaciones de petróleo ya enfrentan crecientes dificultades para acceder a los suministros necesarios, “incluso a precios inflados”, señaló el organismo.

“Todos los caminos conducen a precios más altos y a un crecimiento más lento”, indicó el FMI. El impacto final sobre las cadenas de suministro y la infraestructura dependerá de si el conflicto resulta corto o prolongado, añadió el organismo, al señalar que “el mundo podría situarse en un punto intermedio —las tensiones persisten, la energía sigue siendo costosa y la inflación resulta difícil de contener— con una incertidumbre persistente y riesgos geopolíticos”.

El crudo Brent se disparó hacia USD 115 por barril en las operaciones del lunes, encaminándose a un aumento mensual récord, mientras tropas de Estados Unidos llegan a la región. El presidente Donald Trump reiteró sus amenazas de destruir activos energéticos iraníes si el estrecho de Ormuz no se reabre pronto, lo que eleva los temores de una mayor escalada en la guerra que comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

Más allá de la disrupción energética, el aumento de los precios de los alimentos y fertilizantes está afectando a algunos países desde Medio Oriente hasta América Latina, poniendo a las economías de bajos ingresos en riesgo de inseguridad alimentaria, advirtió el FMI. La interrupción de suministros de nutrientes para cultivos desde el Golfo ocurre justo cuando comienza la temporada de siembra en el hemisferio norte, lo que amenaza las cosechas durante el año.

Las personas en países de bajos ingresos son las más vulnerables cuando aumentan los precios de los alimentos, ya que estos representan alrededor de 36 % de su consumo en promedio, frente al 20 % en economías de mercados emergentes y el 9 % en economías avanzadas, indicó el FMI en una publicación elaborada por economistas como Tobias Adrian y Jihad Azour.

“Eso hace que cualquier repunte en los precios de fertilizantes y alimentos no sea solo un problema económico, sino también sociopolítico, especialmente donde los recursos fiscales para amortiguar el impacto son limitados”, añadió.

El organismo publicará un informe detallado sobre las perspectivas económicas globales el próximo mes, cuando responsables de finanzas y gobernadores de bancos centrales se reúnan en Washington en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial.

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