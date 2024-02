La inflación arranca 2024 bajando y acumula 10 meses de descensos continuos

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) abrió su comportamiento de 2024 a la baja, ubicándose en 8,35 % para su variación anual (o sea, comparado con el mismo mes de 2022). Esto supone una baja de 4,9 % frente a la cifra con la que arrancó 2023, según la información que reveló el DANE este miércoles. En el primer mes de 2024, el IPC fue de 0,92%.

Desde la mirada mensual, el IPC total de enero se explica, principalmente, por la variación de la división de transporte, que creció 1,99 % frente a los resultados de diciembre de 2023.

El transporte también lideró los incrementos del IPC cuando se mira a través de variación anual, al llegar a 13,22 % en comparación con enero de 2023.

Según el informe de prensa del DANE, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,92%): transporte (1,99%), restaurantes y hoteles (1,72%), bebidas alcohólicas y tabaco (1,11%), salud (1,10%) y por último bienes y servicios diversos (0,97%).

Por debajo se ubicaron: alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,84%), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,69%), alimentos y bebidas no alcohólicas (0,48%), prendas de vestir y calzado (0,30%), educación (0,00%), Información y comunicación (-0,12%) y por último, recreación y cultura (-0,21%).

La cifra revelada por el DANE estuvo levemente por debajo de las estimaciones de los analistas del mercado. Por ejemplo, en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo la inflación se ubicaba, para la medición anual de enero, en 8,46 %. El Banco de la República espera que la inflación de 2024 termine en 5,9% y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estima un IPC al final del año de 6%.

Por categorías de productos, la inflación se ve de esta forma en su variación anual:

El informe del DANE reveló que los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,92%), se ubicaron en las divisiones de: transporte, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, restaurantes y hoteles y alimentos y bebidas no alcohólicas, las cuales aportaron 0,80 puntos porcentuales a la variación total.

En enero de 2024 en comparación con diciembre de 2023, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,81%), combustibles para vehículos (3,88%), transporte urbano (2,64%), arriendo imputado (0,79%), electricidad (2,15%), arriendo efectivo (0,81%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,90%), frutas frescas (2,82%), hortalizas y legumbres frescas (5,24%).

El camino de la inflación en Colombia

La inflación acabó 2023 con nueve meses de descensos continuos en el indicador, lo que marca una clara tendencia a la baja en el IPC. Además de esto, el país volvió al confortable terreno de un solo dígito para este indicador. La medición de enero suma un mes más al camino de bajada en los precios para los consumidores colombianos

Ahora bien, no sólo es la tendencia (que ya es bastante), sino que, en su momento, los resultados de diciembre (9,28 %) sorprendieron a los analistas al ubicarse por debajo de las proyecciones, que la ubicaban algunos puntos básicos por encima (9,5 %, encuesta de Fedesarrollo).

Estas fueron noticias más que bienvenidas de entrada. Pero también lo fueron porque buena parte del descenso en el IPC en general estuvo dado por la baja en la categoría de alimentos.

Para este punto, el comportamiento del IPC ha impulsado dos bajas consecutivas en las tasas de interés del Banco de la República. Sin embargo, en la última reunión el debate giró en torno a si fue una baja demasiado corta o si, por el contrario, se podía haber rebajado en 25 puntos básicos más el indicador.

De acuerdo con Leonardo Villar, gerente del Banco, la cautela de la junta en la pasada reducción de tasas es, básicamente, no correr demasiado en este momento para después tener que frenar un poco en seco. “Las razones por las cuales no se hizo una reducción mayor fue que la mayoría consideró a que había unos riesgos a que más tarde tuviera que frenarse el proceso y que la inflación no estuviera garantizado que convergiera en el plazo previsto”, dijo el gerente.

Según el Banco, el IPC debería regresar al rango meta establecido (3 % ) no más allá de mediados de 2025.

