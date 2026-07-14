La inflación en Estados Unidos cayó por baja en gasolina, pero persisten riesgos

Supermercado en Nueva York, Estados Unidos. Imagen de referencia. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

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La inflación se desaceleró más de lo esperado en junio en Estados Unidos, cuando los precios de la gasolina bajaron momentáneamente por un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según cifras del gobierno publicadas el martes.

Pero con la reciente reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán, y con la orden del presidente Donald Trump de reiniciar el bloqueo a los puertos iraníes, la mejora podría ser pasajera.

El índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,5 % en medición interanual, frente a 4,2 % registrado en mayo, indicó el Departamento del Trabajo.

Este retroceso se debe en gran medida a la caída del precio de la gasolina (-9,7 % en un mes), que había seguido a la tensión diplomática entre Estados Unidos e Irán.

Los analistas anticipaban un aumento del 3,8 %, de acuerdo con economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

La cifra marca un retroceso desde un máximo de tres años, ya que la caída de los costos de la energía más que compensó los aumentos en vivienda y alimentos.

Teherán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel con un bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso clave para el tránsito de hidrocarburos, lo que disparó los precios globales de la energía.

Con las renovadas hostilidades en el Golfo de esta semana, las cotizaciones mundiales del petróleo volvieron a subir, lo que augura una próxima alza de los precios en las gasolinas.

Detener el “rebrote de la inflación”

La guerra, impopular en Estados Unidos, ha puesto bajo presión al poder ejecutivo estadounidense a pocos meses de las elecciones de medio término en el Congreso.

Ahora los ojos estarán puestos sobre el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Kevin Warsh, quien declaró este martes ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

Se espera que los legisladores estadounidenses lo sometan a un intenso interrogatorio sobre los avances en la meta de disminuir la inflación en la economía más grande del mundo, entre otros temas.

Si bien el banco central tiene un objetivo de inflación a largo plazo del 2,0 %, los aumentos de costos han sido superiores a ese nivel durante aproximadamente cinco años.

Según las declaraciones preparadas para su comparecencia ante los legisladores, Warsh prometerá que la Fed librará a Estados Unidos del prolongado “rebrote de la inflación”.

“El objetivo número uno de la Fed es acertar con la política monetaria o acercarnos lo más posible a ello”, tiene previsto decir Warsh.

“Si acertamos con la política —y lo haremos—, el repunte de la inflación de los últimos cinco años será cosa del pasado”, añade.

El IPC disminuyó 0,4 % entre mayo y junio, en la primera caída mes a mes desde 2020. Pero el ritmo sigue muy por encima del objetivo de la Fed.

Aunque los costos de la energía bajaron en junio, los de la comida subieron un 0,2 % mensual.

Excluyendo los sectores volátiles de alimentos y energía, el IPC general subió un 2,6 % interanual.

Trump hizo de la mejora del poder adquisitivo una de sus prioridades durante la campaña electoral de 2024 para la Casa Blanca.

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