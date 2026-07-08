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La inflación no da respiro en Colombia: ¿qué impulsa el costo de vida?

La inflación en el país rompió el umbral del 6 % en junio y retrocedió dos años en la pelea por bajar los precios. El dato complica aún más el panorama para el Banco de la República.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
08 de julio de 2026 - 11:00 a. m.
Economía colombiana. Imagen de referencia.
Economía colombiana. Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

La inflación siguió dando señales preocupantes con los resultados de junio, que fueron publicados este martes por el DANE.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) rompió el umbral del 6 %, ubicándose en 6,14 % en su variación anual para junio (es decir, en comparación con el mismo mes de 2025). En su mirada mensual (esto es comparando contra mayo de este año), el IPC se ubicó en 0,39 %.

Ambas mediciones estuvieron levemente por encima de las proyecciones de los analistas que participan en encuestas, como la de Opinión Financiera de...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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