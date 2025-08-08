La inflación rompió su tendencia a la baja: ¿cómo el dato impacta a la economía?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

La inflación detuvo su tendencia a la baja y esa es una mala noticia para el país.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió a 4,90 % en julio de 2025 en su variación anual (frente a los mismos meses de 2025), mientras que el dato de junio había sido de 4,82 %. Si bien es muy pronto para saber si el indicador se estancó o si puede retomar la senda a la baja, las proyecciones no son alentadoras para la economía del país.

Pero no todo es negativo, el dato sí representa una caída importante frente al resultado de julio de 2024, cuando el IPC...