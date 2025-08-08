No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La inflación rompió su tendencia a la baja: ¿cómo el dato impacta a la economía?

En julio los precios al consumidor subieron más allá de las previsiones y podría tener un importante impacto en el recorte de las tasas de interés del Banco de la República.

María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
09 de agosto de 2025 - 02:04 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

La inflación detuvo su tendencia a la baja y esa es una mala noticia para el país.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió a 4,90 % en julio de 2025 en su variación anual (frente a los mismos meses de 2025), mientras que el dato de junio había sido de 4,82 %. Si bien es muy pronto para saber si el indicador se estancó o si puede retomar la senda a la baja, las proyecciones no son alentadoras para la economía del país.

Vínculos relacionados

Gobierno y productores de papa pactan compras, crédito y control a importaciones
Un país con turismo récord, pero sin industria sólida: balance del Mincomercio
Los coletazos de los paros: el plan del Minagricultura para comercializar comida

Pero no todo es negativo, el dato sí representa una caída importante frente al resultado de julio de 2024, cuando el IPC...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Inflación

Inflación en Colombia

Tasas de interés

Banco de la republica

Economia

Macroeconomía

Precios de los alimentos

Precios productos

 

micorriza(d243q)Hace 35 minutos
"¿Quién se beneficia de una tasa de interés más alta? Las entidades como bancos, compañías de seguros, casas de bolsa y administradores de dinero con márgenes de ganancia que se expanden a medida que suben las tasas generalmente se benefician de tasas de interés más altas."
  • micorriza(d243q)Hace 28 minutos
    "¿Quiénes son los dueños de los bancos en Colombia?" "Grupo Aval del ingeniero Luis Carlos Sarmiento Angulo que reúne a los bancos de Bogotá, Occidente y Popular, grupo que reportó utilidades por $2,6 billones en el año 2019 Bancolombia, propiedad de Grupo Empresarial Antioqueño, también conocido como Sindicato Antioqueño, que reúne a las empresas Argos, Sura, Nutresa y Bancolombia El banco GNB Sudameris es del Grupo Gilinsky"
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar